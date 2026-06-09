Caccia ai quarti a ‘s-Hertogenbosch: i pronostici di mercoledì 10 giugno

Ottavi di finale al Libéma Open: chi sono i favoriti delle sfide di mercoledì che avranno come protagonisti Cilic, de Minaur, Humbert e Mannarino.

Il programma di mercoledì 10 del Libéma Open, a ‘s-Hertogenbosch, si presenta di grande interesse con l’esordio delle prime teste di serie, attese da test scivolosi a causa delle tipiche insidie che la superficie riserva nei turni di avvio. L’incontro di cartello della giornata mette di fronte il portoghese Nuno Borges e l’esperto croato Marin Cilic. Quest’ultimo è stato il grande protagonista del turno precedente, dove ha dimostrato di aver ritrovato un’ottima efficacia nei turni di battuta eliminando in rimonta un cliente scomodo come Denis Shapovalov.

Borges, dal canto suo, ha superato l’esordio con solidità, ma su questa superficie l’esperienza e l’incisività dei colpi di inizio gioco del croato rappresentano un fattore di enorme peso. Cilic parte leggermente favorito per il passaggio del turno proprio grazie alla sua maggiore attitudine storica a interpretare i ritmi dell’erba.

Interessante anche la sfida che vede la prima testa di serie del tabellone, l’australiano Alex de Minaur, opposto al giovane statunitense Martin Damm. Sulla carta non c’è gara, ma Damm è un avversario insidioso, il cui stile di gioco si adatta bene ai prati, ragion per cui il match potrebbe rivelarsi meno scontato del previsto costringendo l’australiano a prolungare gli scambi prima di imporre la propria superiorità.

Mercoledì 10 giugno, i pronostici dell’Atp di ‘s-Hertogenbosch

Il programma di domani offre due derby francesi dall’alto contenuto tattico. Nel primo, Ugo Humbert affronta il connazionale Benjamin Bonzi. Humbert possiede un tennis intrinsecamente cucito per i campi in erba, mentre Bonzi è un giocatore regolare e ordinato che difficilmente riuscirà a contenere le fiammate del connazionale. Il pronostico pende decisamente dalla parte di Humbert.

A chiudere il quadro transalpino è il confronto generazionale tra il veterano Adrian Mannarino e Arthur Rinderknech. Mannarino ha una vera e propria predilezione per questi campi, dove il suo stile di gioco manda fuori giri la maggior parte dei regolaristi. Rinderknech proverà a scardinare la ragnatela tattica del connazionale puntando tutto sulla potenza della battuta e sulle discese a rete, ma l’intelligenza tennistica e le doti di contrattacco di Mannarino su questa superficie specifica lo rendono il candidato principale alla vittoria finale.

Cilic in Borges-Cilic

de Minaur in Damm-De Minaur

Humbert in Humbert-Bonzi

Mannarino in Mannarino-Rinderknech