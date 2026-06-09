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Wta Londra e ‘s-Hertogenbosch: le favorite dei match di mercoledì 10 giugno

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Tennis femminile, si gioca al Queen’s e a ‘s-Hertogenbosch: i nomi delle giocatrici su cui puntare in vista dei match di mercoledì 10 giugno.

Mentre Mirra Andreeva si gode ancora la felicità derivante dal fatto di aver vinto il suo primo titolo del Grande Slam, la stagione sull’erba entra nel vivo con i tabelloni femminili di Londra e ‘s-Hertogenbosch. Nel torneo inglese, Belinda Bencic affronta la wild card di casa Harriet Dart. La svizzera parte nettamente con i favori del pronostico: la sua caratura tecnica nei tornei di livello e la superiore capacità di gestire la pressione nei punti chiave la pongono un gradino sopra la britannica, che spesso fatica quando l’asticella si alza.

Bencic
Wta Londra e ‘s-Hertogenbosch: le favorite dei match di mercoledì 10 giugno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tutto orientato verso l’esperienza anche il match al Queen’s tra la giovane promessa canadese Victoria Mboko e l’esperta Karolina Pliskova. Nonostante la Pliskova su questa superficie vanti uno storico niente male, la freschezza della canadese rende il suo successo più verosimile e dunque probabile.

Spostiamoci ora sui prati olandesi, dove la polacca Magda Linette sfiderà la giovane wild card slovacca Mia Pohankova. La Pohankova ha sorpreso tutti nel turno precedente eliminando la Tauson, ma Linette possiede l’esperienza e la solidità necessarie per spegnere l’entusiasmo della giovane avversaria. La polacca è pertanto favorita per il passaggio del turno.

Wta Londra e ‘s-Hertogenbosch, i pronostici di domani

Udvardy
Wta Londra e ‘s-Hertogenbosch, i pronostici di domani (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sempre a ‘s-Hertogenbosch, il derby statunitense tra la qualificata Robin Montgomery e la belga Greet Minnen si preannuncia molto combattuto. Montgomery arriva lanciata dalla vittoria di prestigio contro la Kasatkina, un exploit che le conferisce grande fiducia. Minnen è un’avversaria ostica, ma lo stato di forma premia la giovane americana.

A chiudere il quadro è la sfida tra l’ungherese Panna Udvardy e l’ucraina Daria Snigur. La Snigur ha impressionato all’esordio liquidando la Badosa e, su questi campi rapidi, possiede un tempismo sulla palla nettamente superiore rispetto alla Udvardy. L’ucraina, alla luce di ciò, parte ampiamente favorita.

Bencic in Dart-Bencic

Mboko in Mboko-Pliskova Ka.

Linette in Linette-Pohankova

Montgomery in Montgomery-Minnen

Snigur in Udvardy-Snigur

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