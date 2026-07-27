Pronostico Hearts-Sturm Graz: la vittoria di consolazione

Hearts-Sturm Graz è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla

Quattro a zero e tutti a casa. Lo Sturm Graz ha di fatto chiuso il discorso qualificazione la settimana scorsa e adesso ha più di un piede e mezzo nel prossimo turno di preliminari.

Gli Hearts, che sono andati vicinissimi a vincere il campionato scozzese la passata stagione, hanno iniziato malissimo. E sì, di solito queste sfide sono decise. Da un lato c’è una squadra che vorrebbe prendersi la vittoria per un senso di rivincita, dall’altro ce n’è una che non ha nessun motivo di alzare il livello agonistico della sfida, quello che dovevano fare lo hanno fatto e quindi si starà abbastanza sereni.

Ovvio che i padroni di casa almeno ci proveranno all’inizio. Anche se non si sa con quali motivazioni. Ma alla fine, una vittoria (come sempre succede nelle gare di ritorno di queste partite) dovrebbe comunque arrivare. Solamente per la bandiera, per l’orgoglio. E niente più. Sotto, infine, vi diciamo come potrebbe finire.

Come vedere Hearts-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

Hearts-Sturm Graz è in programma martedì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria degli Hearts è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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Il pronostico

Gara da almeno un gol per squadra. E anche la quota in questo caso è abbastanza alta e quindi da sfruttare. E poi anche una sfida da almeno tre reti complessive. Con gli Hearts che dovrebbe come spiegato prima riuscire anche a piazzare il colpo giusto.

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Le probabili formazioni di Hearts-Sturm Graz

HEARTS (4-2-3-1): Schwolow; Borchgrevink, Fagan-Walcott, Findlay, Milne; Magnusson, McEntee; Kerjota, Ba-Sy, Kyziridis; Braga.

STURM GRAZ (4-4-2): Khudyakov; Heil, Vallci, Mitchell, Soglo; Seidl, Stankovic, Weinhandl, Fosso; Wlodarczyk, Jatta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1