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Pronostico Dinamo Zagabria-Thun: croati senza problemi

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Dinamo Zagabria-Thun è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla 

Il pareggio per uno a uno in Svizzera della scorsa settimana mette davanti, in questo turno di qualificazione alla prossima Champions League, i croati della Dinamo Zagabria. Che, per quello che hanno fatto vedere in trasferta, avrebbero sicuramente meritato un risultato diverso. Una vittoria in poche parole.

Pronostico Dinamo Zagabria-Thun
Pronostico Dinamo Zagabria-Thun: croati senza problemi (Profilo Instagram Dinamo Zagabria) – Ilveggente.it

Non che la X non aiuti a guardare con molto interesse a questa partita. Anzi: è un risultato ottimo per Sergi Dominguez e compagni che possono sicuramente vincere questa partita e lo faranno. Hanno maggiore esperienza a questi livelli e maggiori qualità in tutti i reparti.

E, anche gli xG (0.92 rispetto a 1,27) dimostrano che anche lontani dalle mura amiche, i biancorossi riescono a esprimersi nel migliore dei modi. Un segnale di una forza diversa – ma è una realtà che conoscevamo tutti – e anche di esperienze diverse a certi livelli. Ora, evidente che per questo match, sul risultato finale, non ci possano essere dubbi di sorta o altro. Una partita che la Dinamo Zagabria porterà a casa. Sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire nel dettaglio.

Come vedere Dinamo Zagabria-Thun in diretta tv e in streaming

Dinamo Zagabria-Thun è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata 1.30 su GoldbetLottomatica e a 1.30 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.78 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

Dentro una gara che potrebbe regalare almeno tre reti complessive – tutte da una parte – la Dinamo Zagabria non solo vincerà la partita, ma la potrebbe sbloccare anche nei primi 45′ di gioco. Una sfida che ha decisamente un padrone.

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Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Thun

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Filipovic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Misic, Zajc; Lisica, Vidovic, Orsic; Beljo.
THUN (3-4-3): Steffen; Fehr, Bamert, Burki, Huele; Reichmuth, Roth, Matoshi, Maier; Dursun, Labeau.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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