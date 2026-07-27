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Pronostici KuPS-Sabah: ribaltone complicato

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KuPS-Sabah è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla 

Dovrà cercare di ribaltare l’uno a zero dell’andata il KuPS contro il Sabah, anche se, andando a vedere le statistiche che sono venute fuori nel match della settimana scorsa ci pare davvero un compito abbastanza difficile e complicato.

Pronostici KuPS-Sabah
Pronostici KuPS-Sabah: ribaltone complicato (Profilo Instagram Kups) – Ilveggente.it

Oltre al 64% del possesso palla e ai 18 tiri totali in porta, il Sabah ha dimostrato di essere una squadra assai superiore sotto l’aspetto tecnico e tattico. E ha segnato molto di meno rispetto a quelli che sono stati gli xG della partita. Certo, c’è da dire che i finlandesi nelle gare che vengono giocate in casa, dimostrato di saperci fare: la loro media in questa statistica supera il 2. Quindi si prospetta, evidentemente, una gara sicuramente all’attacco. Dall’altro lato per il Sabah ha dimostrato di sapersi difendere: lo fa soprattutto attaccando la porta avversaria piuttosto che difendersi, tenendo il pallone tra i piedi. Non sarà semplice riuscire a tenere quello che probabilmente sarà un assalto iniziale, ma la sensazione è che in contropiede possa anche arrivare un gol che potrebbe mettere la parola fine al discorso qualificazione.

Ecco perché, senza dubbio, ci aspettiamo una partita da almeno un gol per squadra. Ci sono davvero pochissime discussioni sotto questo aspetto. E andiamo a vedere insieme come potrebbe finire in generale. 

Come vedere KuPS-Sabah in diretta tv e in streaming

KuPS-Sabah è in programma martedì alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Intanto sarà una gara da almeno un gol per squadra. Da un lato c’è una formazione che in casa riesce ad esprimersi al meglio dall’altro una squadra che potrebbe colpire in contropiede. Occhio pure al pareggio finale.

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Le probabili formazioni di KuPS-Sabah

KUPS (4-4-2): Kreidl; Puukko, Magassa, Adams, Antwi; Gasc, Pennanen, Jyry; Engvall, Armah, Moreno
SABAH (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Lepinjica, Rahmonaliev; Parris, Isayev, Simic; Mickels.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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