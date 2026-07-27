Pronostici Conference League 28 luglio: pronti a completare l’opera

Conference League, al via una nuova tre giorni: le nostre scelte sui primi quattro anticipi validi per il ritorno del secondo turno di qualificazione.

Si alza il sipario sulla ricca tre giorni europea dedicata ai ritorni del secondo turno di qualificazione alla Conference League 2026-27. A fare da apripista i 4 anticipi in programma nella giornata di martedì 28 luglio, sfide fondamentali che assegneranno i primissimi pass per il turno successivo. Chi passa continua a sognare, chi viene eliminato vedrà invece terminare anzitempo il proprio percorso continentale.

Apre le danze Apollon Limassol–Dila. Forte del tonante 4-0 ottenuto all’andata grazie all’immediata spinta di Thomas e Weissbeck e al controllo totale del gioco (63% di possesso palla e ben 7 tiri nello specchio), il club cipriota punta a certificare il passaggio del turno davanti ai propri tifosi. L’Apollon è imbattuto in 13 delle ultime 15 uscite casalinghe e incrocia un Dila incapace di vincere in 5 delle ultime 6 trasferte, ma che giocherà a viso aperto per l’orgoglio. La nostra scelta cade sulla combo 1+Multigol 2-5, puntando sull’indiscusso controllo dei padroni di casa e su un match condito da almeno due reti totali.

Subito dopo tocca a Riga-Vardar. Dopo il pirotecnico 3-2 dell’andata a Skopje con tanto di doppietta di Siqueira, i lettoni vogliono sfruttare lo straordinario rendimento interno (imbattuti in 37 delle ultime 40 gare casalinghe). Il Vardar vanta un’eccellente tradizione esterna (11 risultati utili di fila fuori casa con soli 0.33 gol subiti di media), ma la travolgente produzione offensiva di Riga (2.5 gol a partita di media di recente) farà saltare i banchi. Consigliamo la combo 1+Over 2.5 per spingere sul momento d’oro dei padroni di casa e sul ritmo arrembante previsto a Riga.

Equilibrio anche in Bulgaria?

In Bulgaria si profila uno scontro equilibratissimo tra CSKA 1948 Sofia e Spartak Trnava. Lo 0-0 dell’andata ha confermato due filosofie speculari e difese tirate a lucido (appena 4 tiri in porta complessivi nei primi 90 minuti).

I bulgari subiscono appena 0.33 gol a partita tra le mura amiche e fanno del controllo l’arma principale, mentre gli slovacchi vantano maggior volume di tiro (12 a gara) ma pagano qualche amnesia esterna. Con assenze pesanti come quelle di Couto e Iliev nel CSKA e di Nwadike nello Spartak Trnava, i dettagli faranno l’intera differenza in un match da blocco basso. Andiamo con la combo Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-3 Ospite, prevedendo una gara tattica e contratta ad alto tasso di prudenza.

Chiudiamo infine con Drita–Floriana. L’1-1 dell’andata a Malta, infiammato dai clamorosi gol nel recupero di Balaj e Drina, lascia aperto ogni discorso al Fadil Vokrri Stadium. Il Drita ha creato molto con meno possesso (sei tiri in porta all’andata) e fa valere la sua tradizione casalinga (65% di vittorie negli ultimi 40 match interni e ben 9 clean sheet nelle ultime 20). Il Floriana è compagine solida e pragmatica in trasferta (subisce solo 0.73 gol a match), ma l’incisività del Drita tra le mura amiche potrebbe spezzare l’equilibrio. Scegliamo la combo 1+Under 3.5 facendo affidamento sull’efficacia interna del Drita senza però sbilanciarci su un punteggio alto.

La nostra multipla

APOLLON-DILA GORI 1+Multigol 2-5

RIGA-VARDAR 1+Over 2.5

CSKA 1948 SOFIA-SPARTAK TRNAVA Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite

DRITA-FLORIANA 1+Under 3.5

Comparazione quote

La combo “1+Multigol 2-5” in Apollon-Dila è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. La combo “1+Under 3.5” in Drita-Floriana è quotata invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.08 su Sportbet.

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