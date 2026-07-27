Pronostico Shamrock Rovers-Ararat Armenia: serve un’altra impresa

Shamrock Rovers-Ararat Armenia è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A Yerevan non si passa. Dopo il 2-0 rifilato ai lettoni del Riga nel primo turno davanti ai propri tifosi, l’Ararat-Armenia si è ripetuto anche nel secondo, castigando con lo stesso risultato i più quotati irlandesi dello Shamrock Rovers, ora costretti a fare l’impresa a Dublino (e cioè vincere con almeno tre reti di scarto) per evitare una clamorosa eliminazione dai preliminari di Champions League.

L’Ararat, pur senza brillare più di tanto, è stato bravo ad approfittare nel secondo tempo di un paio di disattenzioni della retroguardia biancoverde: prima un errore tecnico del difensore Grace, con l’attaccante Lima eccezionale nell’intercettare il retropassaggio al portiere, poi un contropiede ben gestito dagli armeni durante il forcing della formazione di Stephen Bradley, alla ricerca disperata del pareggio.

I Rovers avevano già dovuto fronteggiare una situazione simile nel turno precedente con i maltesi del Floriana. Anche in quel caso gli irlandesi erano stati sconfitti 2-0 nel primo round ma nel ritorno erano riusciti a ribaltare tutto strapazzando l’avversario con un nettissimo 5-1 in Irlanda. Sarà così anche stavolta? La rimonta non è fantascienza, anche perché l’Ararat-Armenia fuori casa fa più fatica, come dimostra il KO per 3-2 nel ritorno contro il Riga. Quella è stata la prima volta da agosto 2025 in cui ha subito più di due gol nel corso dello stesso match.

Come vedere Shamrock Rovers-Ararat Armenia in diretta tv e streaming

Shamrock Rovers-Ararat Armenia, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La spinta del pubblico del Tallaght Stadium e la necessità assoluta di attaccare fin dai primi minuti indirizzeranno il canovaccio tattico del match. Lo Shamrock possiedono il potenziale offensivo per mettere in grave difficoltà una retroguardia armena che soffre maledettamente la pressione nelle trasferte europee. Con gli ospiti focalizzati a difendere il prezioso tesoretto di due gol e pronti a colpire negli spazi in contropiede, la gara si preannuncia ricca di occasioni da rete. Ci aspettiamo una prestazione d’orgoglio da parte degli uomini di Bradley. Rovers favoriti in un match da almeno due gol totali, anche se stavolta non sarà semplice ribaltare tutto e prendersi la qualificazione.

Le probabili formazioni di Shamrock Rovers-Ararat Armenia

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): McGinty; Grace, Pico, O’Sullivan; Sobowale, Watts, Healy, Byrne, Brennan; Greene, Burke.

ARARAT-ARMENIA (4-3-3): Joao Bravim; Hovhannisyan, Wilson Valdez, Junior Julio, Bruno Pereira; Alwyn, Muradyan, Oliveira; Serobyan, Sandro Lima, Shaghoyan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1