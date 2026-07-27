Cocciaretto-Tauson, debutto in salita a Washington per l’azzurra: il pronostico

Esordio complicato per Elisabetta Cocciaretto a Washington contro Clara Tauson: ecco analisi e pronostico del primo turno dell’azzurra.

Diciamo che il sorteggio del Wta 500 di Washington non ha propriamente sorriso ad Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra debutterà sul cemento americano contro Clara Tauson, una giocatrice pericolosa e candidata, in quanto tale, ad arrivare fino in fondo nel torneo a stelle e strisce. Per entrambe si tratta del primo appuntamento della tournée estiva sul cemento d’Oltreoceano, una fase della stagione che spesso fornisce indicazioni importanti in vista degli Us Open.

L’azzurra arriva negli Stati Uniti con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo una stagione fin qui caratterizzata da risultati alterni. Ha dimostrato più volte di poter competere ad alto livello quando riesce a imporre intensità e ritmo da fondo campo, ma contro una giocatrice dalle caratteristiche di Tauson servirà una prestazione pulita e senza sbavature.

La danese, invece, continua a confermarsi una tennista completa e temibile. Il suo tennis offensivo si adatta molto bene ai campi veloci e questo ci fa pensare che abbia armi più affilate in vista di questo primo turno. Inoltre, dettaglio di non poco conto, i precedenti le sorridono: Tauson è avanti 1-0 negli scontri diretti contro Cocciaretto e in quel match si impose con autorità. Questo indizio, pur non essendo decisivo, ci fornisce comunque qualche indicazione circa l’evoluzione di questa sfida.

Cocciaretto-Tauson: il pronostico

Sulla carta il pronostico pende dalla parte di Clara Tauson. La danese possiede maggiore potenza, ha caratteristiche particolarmente efficaci sul cemento e, negli ultimi mesi, ha dato l’impressione di poter competere con continuità ai massimi livelli. Cocciaretto ha le qualità per rendere la partita più equilibrata di quanto possa sembrare, soprattutto se riuscirà ad allungare gli scambi e a togliere ritmo all’avversaria. Per riuscirci, però, servirà una prestazione di alto livello dall’inizio alla fine. L’impressione è che Tauson disponga di un numero maggiore di soluzioni nei momenti decisivi e abbia le carte in regola per conquistare il passaggio del turno.