Tennis, si torna sul cemento: i pronostici del primo turno di Washington

Atp Washington, il tabellone del torneo prende forma: analisi e pronostici dei match più interessanti in programma lunedì 27 luglio.

Il primo turno dell’Atp 500 di Washington propone diversi incontri interessanti nella giornata di lunedì 27 luglio. Oltre al derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, il torneo americano che apre ufficialmente la stagione sul cemento nordamericano vedrà scendere in campo anche alcuni dei nomi più attesi del tabellone, a partire da Taylor Fritz.

Tra le sfide più interessanti c’è quella tra Alejandro Tabilo e Tallon Griekspoor: il cileno è un avversario sempre insidioso quando riesce a imporre il proprio ritmo, ma l’olandese sembra arrivare all’appuntamento con maggiori garanzie sul cemento. Griekspoor possiede un servizio più incisivo e un tennis che si adatta meglio alle condizioni di Washington, caratteristiche che potrebbero fare la differenza in una partita che si preannuncia equilibrata.

Grande attenzione anche per il debutto di Taylor Fritz contro Zizou Bergs. Lo statunitense è uno dei principali candidati al titolo e davanti al pubblico di casa proverà a iniziare nel migliore dei modi la tournée americana sul cemento; Bergs ha tutte le carte in regola per rendere il confronto competitivo, ma il divario in termini di esperienza e rendimento su questa superficie ci lascia presumere che Fritz sia nettamente favorito.

Atp Washington, i vincenti del primo turno

Merita una certa attenzione anche il confronto tra Aleksandar Vukic e Zachary Svajda. L’australiano può contare su una maggiore esperienza nel circuito Atp, ma il giovane statunitense avrà dalla sua il sostegno del pubblico e arriva con fiducia dopo aver trovato continuità nelle ultime uscite. Se riuscirà a gestire la pressione, Svajda potrà conquistare un successo di prestigio davanti ai propri tifosi.

Chiude il programma il match tra Kei Nishikori e Shang Juncheng. Da una parte c’è un ex top player che continua a cercare continuità dopo i numerosi problemi fisici degli ultimi anni; dall’altra uno dei giovani più interessanti del circuito, ormai sempre più competitivo anche a questi livelli. L’esperienza del giapponese potrebbe tenere il confronto in equilibrio, ma Shang sembra offrire maggiori garanzie sul piano atletico e parte, dunque, con un leggero vantaggio.

Griekspoor in Tabilo-Griekspoor

Fritz in Fritz-Bergs

Svajda in Vukic-Svajda

Shang in Nishikori-Shang