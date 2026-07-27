I pronostici di lunedì 27 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati

I pronostici di lunedì 27 luglio, in campo Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati minori in giro per il mondo

Nel palinsesto di questo lunedì di calcio spicca la sfida del campionato norvegese tra Rosenborg e Fredrikstadt.

Sono divise da un solo punto in classifica queste due squadre. E il Rosenborg, sicuramente, non è nemmeno tanto abituato a occupare delle posizioni molto distanti da quelle che hanno caratterizzato il recente passato. Ma almeno, nel corso delle ultime settimane, qualche segnale c’è stato. Adesso però deve arrivare la continuità.

Sono due le vittorie di fila piazzate dai padroni di casa che comunque sono decimi. Gli ospiti invece vedono la zona retrocessione ancora più da vicino. E la vedranno quasi sicuramente maggiormente da vicino e quindi con molta più paura dopo questa partita.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a CSKA Sofia-Botev Plovdiv, Miedz Legnica-Podbeskidzie Bielsko Biala e MTK-Zalaegerszegi. Promettono almeno un gol per squadra CFR Cluj-Voluntari, Randers FC-Silkeborg e Örebro-Oddevold.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Hacken-Aik, Allsvenskan, ore 19:00

Vincenti

STABAEK (in Stabaek-Hodd, Obos-Ligaen, ore 19:00)

(in Stabaek-Hodd, Obos-Ligaen, ore 19:00) ROSENBORG (in Rosenborg-Fredrikstadt, Eliteserien, ore 19:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

CSKA Sofia-Botev Plovdiv , First League Bulgaria, ore 20:15

, First League Bulgaria, ore 20:15 Miedz Legnica-Podbeskidzie Bielsko Biala , I Liga Polonia , ore 19:00

, , ore 19:00 MTK-Zalaegerszegi, Ungheria, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

CFR Cluj-Voluntari , Superliga Romania, ore 17:30

, Superliga Romania, ore 17:30 Randers FC-Silkeborg , Superliga Danimarca , ore 19:00

, , ore 19:00 Örebro-Oddevold, Superettan, ore 19:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 23.07 GOLDBET ; 24.37 SPORTBET; 23.07 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Rosenborg-Fredrikstadt, Eliteserien, ore 19:00