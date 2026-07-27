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Arnaldi-Musetti, subito un derby ad alta tensione a Washington

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Derby italiano all’esordio dell’Atp 500 di Washington: Musetti torna dopo oltre due mesi di stop e sfida Arnaldi. Ecco analisi e pronostico del match.

Il sorteggio dell’Atp 500 di Washington non è stato clemente con il tennis italiano. Al primo turno andrà infatti in scena il derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, una sfida che mette subito di fronte due dei migliori azzurri del circuito. Per il carrarino, inoltre, si tratta del ritorno alle competizioni dopo oltre due mesi di assenza, in seguito all’infortunio al retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon.

Musetti
Arnaldi-Musetti, subito un derby ad alta tensione a Washington (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per Musetti, dunque, Washington rappresenta soprattutto un punto di ripartenza: oltre al risultato, sarà importante capire quale sarà la sua risposta dopo un periodo così lungo lontano dal circuito. Arnaldi, invece, arriva negli Stati Uniti con una condizione agonistica inevitabilmente migliore: il ligure ha continuato a giocare con regolarità nelle ultime settimane e proverà a sfruttare proprio questo aspetto contro un avversario che, per quanto più accreditato, dovrà inevitabilmente ritrovare il ritmo partita.

I precedenti, però, parlano piuttosto chiaro. Nel circuito Atp Musetti è avanti 3-0: il primo successo è arrivato agli Internazionali d’Italia del 2023 (6-4 6-4), pochi mesi più tardi si è imposto anche sulla terra di Bastad al termine di una sfida molto più combattuta (6-3 4-6 7-6), mentre l’ultimo confronto risale agli Australian Open 2025, dove il carrarino ha avuto la meglio in quattro set (7-6 4-6 7-6 6-3). Al di là del punteggio complessivo, colpisce il fatto che Arnaldi sia sempre riuscito a restare in partita, senza però trovare il guizzo necessario per ribaltare l’inerzia dello scontro diretto.

Arnaldi-Musetti: il pronostico

Arnaldi
Arnaldi-Musetti: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’incognita principale, come accennato in precedenza, riguarda la condizione fisica di Musetti, motivo per il quale Arnaldi ha un’opportunità importantissima: affrontare un giocatore reduce da un lungo stop è probabilmente il miglior scenario possibile per provare a interrompere una serie di precedenti fin qui sfavorevole. Nonostante questo, il favore del pronostico resta dalla parte di Musetti. Il toscano ha sempre trovato il modo di prevalere nei confronti diretti con Arnaldi e, per qualità complessiva, esperienza ai massimi livelli e capacità di gestire i momenti decisivi, continua a offrire maggiori garanzie. Il rientro potrebbe non essere dei più semplici e non è escluso che il derby si prolunghi più del previsto, ma se il numero uno d’Italia ritroverà rapidamente il ritmo, ha tutte le carte in regola per iniziare con una vittoria la sua stagione sul cemento nordamericano.

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