Los Cabos, primi verdetti in arrivo: i pronostici dei match di martedì 28 luglio

Il cemento di Los Cabos propone subito diversi incontri interessanti: ecco analisi e pronostici delle sfide clou del primo turno messicano.
L’Atp 250 di Los Cabos inizia col botto, con una serie di sfide da non perdere perché capaci di fornire indizi preziosi sull’evoluzione del torneo. Tra gli incontri da attenzionare ci sarà, per esempio, quello tra Cameron Norrie e Aleksandar Kovacevic.
Il britannico conosce bene questo torneo e sul cemento continua a esprimere il suo tennis migliore; Kovacevic proverà a sfruttare il buon momento e a giocarsi le proprie possibilità, ma Norrie è più abituato a questo tipo di appuntamenti e parte dunque con i favori del pronostico.
Attenzione anche alla sfida tra Jenson Brooksby e Corentin Moutet, due giocatori capaci, in egual misura, di alternare ottime prestazioni ad altre meno convincenti. Nonostante questo, va detto che Brooksby sembra arrivare a Los Cabos con maggiori certezze: potrà contare sul sostegno del pubblico e, di conseguenza, ha le qualità per prendere in mano l’incontro fin dalle prime battute.
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Un altro match da seguire è quello tra Moise Kouamé e Grigor Dimitrov. Quest’ultimo ha un bagaglio internazionale decisamente superiore e, salvo sorprese, dovrebbe riuscire a far valere la differenza di esperienza per conquistare il passaggio del turno. Per il giovane francese, ad ogni modo, si tratterà di un’occasione importante per misurarsi con uno dei giocatori più esperti del circuito
Spazio, ancora, alla sfida tra Denis Shapovalov e Rinky Hijikata. Il canadese continua a inseguire quella continuità che spesso gli è mancata nel corso della carriera, ma quando riesce a esprimersi sui suoi livelli resta un avversario molto difficile da affrontare. Hijikata è un giocatore solido e proverà ad approfittare di eventuali cali del rivale, tuttavia Shapovalov sembra avere qualcosa in più e parte favorito.
Norrie in Norrie-Kovacevic
Brooksby in Brooksby-Moutet
Dimitrov in Kouamé-Dimitrov
Shapovalov in Shapovalov-Hijikata
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