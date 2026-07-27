Pronostico Lincoln-Mjallby: arriva un’altra vittoria

Lincoln-Mjallby è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla
Il tre a zero con il quale gli svedesi si sono imposti la scorsa settimana nella gara d’andata è praticamente una sentenza. Non esistono reali possibilità di un ribaltone. Niente di tutto questo.
Anche perché i numeri inchiodano la formazione di casa che è riuscito la scorsa settimana a mettere in evidenza uno striminzito 0,28 di xG. Numeri bassissimi che dimostrano le poche qualità offensive della truppa di Gibilterra.
Per il Mjallby, quindi, che ha fatto il bello e il cattivo tempo senza rischiare praticamente nulla. E non avrà problemi a condurre in porto una partita che dovrebbe vedere nuovamente la vittoria degli svedesi apparsi molto più pronti sotto tutti gli aspetti rispetto ai padroni di casa. Una gara segnata, decisamente.
Come vedere Lincoln-Mjallby in diretta tv e in streaming
Lincoln-Mjallby è in programma martedì alle 16. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Mjallby è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet.
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Il pronostico
Per quello che si è visto la scorsa settimana e per quello che i numeri hanno messo in evidenza, pensiamo che il Mjallby possa riuscire nuovamente a prendersi la vittoria e anche in questo caso senza subire nemmeno una rete.
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Le probabili formazioni di Lincoln-Mjallby
LINCOLN (4-3-3): Hankins; Eersteling, Lopes, Rutjens; Torrilla, Joe, Mandi, Nano; Garcia, Toledano, Gomez.
MJALLBY (3-4-3): Wallinder; Miettinen, Iqbal, Petterson; Jensen, Gustafson, Gustavsson, Samuelsen; Granath, Bergstrom, Stroud.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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