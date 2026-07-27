Pronostico Celje-Egnatia: altro festival del gol

Celje-Egnatia è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla
Quella della scorsa settimana è stata una partita da 21 tiri totali, dei quali 11 dentro lo specchio della porta. Il tre a tre finale con il quale si è conclusa la sfida è ovviamente una fotografia dello spettacolo – e delle difese ballerine – che c’è stato in campo.
Oltre le statistiche è evidente che la qualità della squadra slovena – abituata anche ad arrivare alle fasi finali delle manifestazioni europee – abbia fatto la differenza. Una forza di reazione importante dopo essere andata sotto all’inizio del match. Certo, nel finale con maggiore attenzione si sarebbe anche potuti arrivare alla vittoria. E invece Diabate ha fissato un risultato che apre a diversi scenari.
Forse per gli altri, diversi scenari. La situazione a noi pare anche essere abbastanza chiara. La squadra slovena, forte di maggiori qualità tecniche – ma anche in generale, almeno guardando le altre partite – di una situazione difensiva migliore, potrebbe prendersi la qualificazione. Anzi, crediamo proprio che questa squadra riuscirà nell’intento di chiudere i giochi anche abbastanza presto. Ci aspettiamo un approccio molto offensivo alla sfida con grosse possibilità che si possa anche sbloccare nella prima parte del match.
Come vedere Celje-Egnatia in diretta tv e in streaming
Celje-Egnatia è in programma martedì alle 20:15. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria ddel Celje è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Anche in questo caso ci aspettiamo una gara da almeno una rete per squadra. E di conseguenza, visto che ci sono altissime probabilità che il Celje possa prendersi l’intera posta in palio, di almeno tre reti complessive. Insomma, lo spettacolo non mancherà nemmeno in questo caso e a festeggiare, alla fine, saranno i padroni di casa.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Celje-Egnatia
CELJE (3-5-2): Dajsinani; Xhemajli, Bitri, Sota; Yago, Jaime, Loukili, Medeiros, Kryeziu; Bakayoko, Albanese.
EGNATIA (4-4-2): Leban; Koutris, Hrka, Vuklisevic, Diounkou; Daniel, Dukuly, Kvesic, Avdyli; Kucys, Seslar.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus