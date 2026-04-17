Pronostico Napoli-Lazio: il grande ex è distratto dalla coppa

Napoli-Lazio è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La striscia vincente del Napoli di Antonio Conte si è fermata una settimana fa a Parma, con gli azzurri che sono andati a sbattere sul “muro” eretto dall’allenatore dei ducali, Carlos Cuesta. Passati in svantaggio dopo appena un minuto, i campioni d’Italia in carica hanno trovato il gol del pareggio solo a metà ripresa e nel finale, nonostate un forcing disperato, non sono riusciti a completare la rimonta, scivolando così a -9 dall’Inter capolista.

La sensazione è che nel pomeriggio del “Tardini” possano essere svanite definitivamente le speranze, già residue, di rientrare in corsa per il tricolore, visto che difficilmente i nerazzurri dilapideranno tanti punti in un finale di stagione in cui anche il calendario è dalla loro parte. Al Napoli non rimane che consolidare il secondo posto e ritardare il più possibile la festa di Lautaro Martinez e compagni, pronti a scucirgli lo scudetto dal petto come del resto fece il Napoli lo scorso anno.

Conte e i suoi non perdono da febbraio e da quando hanno un solo impegno a settimana, ma soprattutto da quando l’infermeria si è svuotata, hanno ripreso a correre veloci. Negli ultimi due mesi il bilancio è di cinque vittorie e un pareggio.

“Maradona” ancora inviolato

In questo turno il Napoli dovrebbe far registrare l’ennesimo risultato positivo al “Maradona”, stadio che nessuno è riuscito a violare da quando è iniziato il campionato.

La Lazio dell’ex Maurizio Sarri è già focalizzata sull’imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta, in programma nella prossima settimana a Bergamo (si ripartirà dal 2-2 dell’Olimpico). L’allenatore biancoceleste darà certamente la priorità al match con gli orobici, dal momento che il campionato dei capitolini, attualmente noni ma lontanissimi dall’Europa, è sostanzialmente terminato, in particolar modo dopo la sconfitta di lunedì scorso a Firenze (1-0), in cui si sono palesati nuovamente i limiti di una squadra continua a fare molta fatica a livello realizzativo (peggior attacco tra le prime 10 in classifica). Sarri a Napoli potrebbe decidere di far riposare Maldini e Marusic, ancora non al meglio, in vista della coppa. Tanti i ballottaggi: a centrocampo Patric insidia Cataldi, mentre in attacco Isaksen, Cancellieri, Pedro e Noslin si contendono due posti. Conte cambierà qualcosa rispetto a Parma e tra i big potrebbe rimanere in panchina Anguissa. Gutierrez sembra in vantaggio su Politano, sulla trequarti invece rivedremo dal 1′ Alisson Santos, uno dei più vivaci in quest’ultimo scorcio di Serie A.

Come vedere Napoli-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli in casa è una sentenza. Nessuno ha ancora vinto al “Maradona” in questo campionato. Conte ha rigenerato la squadra, che nelle ultime sei gare ha viaggiato ad una media punti superiore a chiunque altro (16 su 18). La Lazio, invece, fatica terribilmente a segnare fuori casa (dieci trasferte su sedici senza reti) e Sarri farà inevitabilmente turnover pensando alla Coppa Italia. Tuttavia, attenzione alla cabala: i biancocelesti hanno vinto le ultime tre trasferte a Napoli e sono stati gli ultimi a espugnare questo stadio (dicembre 2024).

Secondo noi la fame di Conte e la necessità di consolidare il secondo posto prevarranno su una Lazio che ha ormai staccato la spina, almeno in campionato. Con due squadre che amano palleggiare ma verticalizzano poco (le più lente del campionato in questo), ci aspettiamo una partita a scacchi. Il Napoli, però, ha una tenuta difensiva superiore e la Lazio raramente punge lontano dall’Olimpico. Insomma, azzurri vincenti in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0