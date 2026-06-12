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Pronostici Brasile-Marocco: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Brasile-Marocco: la squadra di Ancelotti non è la più forte di tutte ma ha appunto il tecnico italiano in panchina. Ecco gli uomini decisivi

Il Brasile ha il suo enorme fascino come al solito anche se, quest’anno, non sembra essere (no, non è) la squadra più forte di tutte. Ma ha comunque dei giocatori importanti e forse il tecnico più forte di tutta la manifestazione.

Pronostici Brasile-Marocco
Pronostici Brasile-Marocco: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La fiducia, parliamoci chiaro, è perché Carlo Ancelotti guida questa nazionale così importante quanto ricca di pressione. E contro il Marocco esiste un unico e solo obiettivo, quello di riuscire a prendersi i primi tre punti del girone. Non ci sarà Neymar, ancora infortunato, ma almeno davanti la qualità non manca dentro i verdeoro. Quindi andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi per questo match.

Pronostici Brasile-Marocco: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. E siccome nel nostro antepost vi abbiamo detto che Raphina del Barcellona potrebbe essere anche il capocannoniere del torneo, allora è evidente che lo stesso debba iniziare con il piede giusto questo Mondiale. Eccoci quindi a confermare la nostra scelta anche per questa partita. Parliamo pur sempre di un trascinatore capace di segnare in tutti i modi possibili e immaginabili.

Continuiamo adesso con quelli che potrebbero essere i tiratori dentro lo specchio della porta: da parte di Casemiro (che ci può provare da fuori e che può anche colpire di testa), almeno una conclusione dentro i pali ce la possiamo serenamente aspettare. E poi, in casa Marocco, occhio ovviamente a Brahim Diaz. Ha ancora il peso di quel calcio di rigore calciato male nella finale di Coppa d’Africa, ma rimane un giocatore di enorme qualità.

Infine assist-man: e chi se non Vinicius? partirà come al solito esterno a sinistra, Ancelotti lo conosce bene e gli ha affidato almeno per ora le chiavi del reparto avanzato. Un giocatore che ha qualunque giocata nelle gambe.

Ricapitolando, quindi: Raphina marcatore plus, Casemiro e Brahim Diaz over 0,5 tiri in porta plus, Vinicius assist due, su SportBet hanno un valore di 34,06 volte la posta.

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