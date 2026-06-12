Pronostici Haiti-Scozia: marcatori e tiri in porta

Pronostici Haiti-Scozia, gli europei sono obbligati a vincere contro la squadra materasso del girone. Ecco gli uomini che possono regalare i tre punti

Haiti e Scozia sono nel girone insieme a Brasile e Marocco. Evidente, soprattutto per la squadra europea, che questa partita deve essere vinta a tutti i costi. Visto il format del Mondiale, anche tre punti potrebbero bastare per riuscire ad avere la meglio e andare avanti.

Haiti è pochissima cosa. Una squadra che si trova a questa manifestazione quasi per caso e che non ha chissà quale obiettivo se non quello di divertirsi e di godersi ogni momento. La Scozia invece dopo tantissimi anni di assenza deve per ovvi motivi riuscire ad andare avanti, o almeno fare di tutto per darsi una possibilità. E questa partita sembra apparecchiata per una goleada. O quasi. Ma andiamo quindi a vedere insieme chi possono essere gli uomini decisivi.

Pronostici Haiti-Scozia, ecco le nostre scelte

Vista la disparità esistente tra queste due nazionali, evidente che tutte le nostre scelte debbano andare in direzione scozzese. Scelte che puntano anche ad arrivare ad una buona quota, tocchiamo infatti quota 10 volte la posta con soli tre uomini.

Allora, partiamo dai marcatori e scegliamo due uomini che giocano in Italia e che anche nell’ultima amichevole giocata dalla Scozia sono andati a segno. Il primo è Adams, attaccante del Torino, l’altro è McTominay, centrocampista del Napoli. Entrambi sì, contro Haiti, possono decisamente riuscire a trovare la via della rete in questo match. E noi crediamo realmente ci possano riuscire in una sfida davvero impari. Insomma, due marcatori.

Per quanto riguarda invece il possibile tiratore in porta, la nostra scelta ricade su Christie, esterno sinistro, che nell’ultima amichevole giocata contro la Bolivia, in soli 45 minuti in campo, ha calciato una volta nei pali e una volta fuori. Ha un buon passo e soprattutto ha degli ottimi tempi di inserimento. Un profilo che ci piace proprio e che potrebbe riuscire a centrare i pali della porta avversaria.

Insomma, tre uomini come detto e adesso andiamo a ricapitolare: Adams e McTominay marcatori plus e Christie over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 10,82 volte la posta.