Pronostico Roma-Atalanta: ultima chiamata per la Champions League

Roma-Atalanta è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Questo scontro diretto, per la Roma ma soprattutto per l’Atalanta, rischia di essere l’ultima chiamata per la Champions League. Ecco perché nella frizzante notte primaverile dell’Olimpico non ci sono in palio solo tre punti. Ricapitolando: giallorossi e nerazzurri sono a sei giornate dal termine occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto in classifica; davanti c’è la squadra di Gian Piero Gasperini, a +4 sulla sua vecchia Dea e quindi con maggiori possibilità di centrare l’agognato quarto posto. Entrambe, però, sono costrette ad inseguire Juventus e Como: allo stato dell’arte, i bianconeri hanno tre lunghezze di vantaggio sulla Roma, mentre i lariani, che nel frattempo saranno già scesi in campo (giocano l’anticipo con il Sassuolo), sono a +1 sui capitolini.

Va da sé che un pareggio servirebbe a poco nel posticipo del sabato di Serie A e danneggerebbe entrambe, in particolar modo gli uomini di Raffaele Palladino, chiamati a un’impresa quasi disperata per giocare sui grandi palcoscenici internazionali anche nella prossima stagione. Fermo restano che l’Atalanta, rispetto alla Roma, potrebbe sfruttare la “scorciatoia” della Coppa Italia per staccare quantomeno il pass per l’Europa: nella prossima settimana la Dea ospiterà la Lazio nella semifinale di ritorno che ripartirà dal 2-2 dell’Olimpico.

In casa Roma, nel frattempo, continuano a tenere banco le frecciatine che prima e durante la partita con il Pisa si sono lanciati Gasp e Claudio Ranieri, ormai ai ferri corti e in disaccordo quasi su tutto. Una polemica che ha impedito ai tifosi giallorossi di godersi appieno il successo travolgente sui toscani (3-0), abbattuti da una tripletta dello scatenato Malen, arrivato a gennaio ma già in doppia cifra (10 gol nel giro di pochi mesi). La sensazione è che a fine stagione solo uno tra il dirigente e l’allenatore rimarrà in sella.

Palladino ha più opzioni

L’Atalanta invece ha perso di misura lo scontro diretto con la Juve, castigata da una rete dell’ex Boga. Stavolta il fattore campo non è stato sufficiente per avere la meglio sui bianconeri, più cinici rispetto ai bergamaschi, che hanno sprecato tanto (1.68 xG creati e ben 22 tiri totali contro i 7 della Signora).

Palladino all’Olimpico dovrebbe poter contare sul rientrante Scamacca, che resta però in ballottaggio con Krstovic. Anche Raspadori, subentrato contro la Juventus, chiede spazio. Niente da fare invece per Hien: lo svedese verrà preservato in vista della Coppa Italia. Dall’altro lato, Gasperini prova a recuperare Pisilli, fermato da una distorsione in allenamento. Sulla trequarti si candida per una maglia El Sharaawy, sostituto naturale di Pellegrini (il capitano giallorosso dovrà rimanere fermo almeno un mese per un infortunio).

Come vedere Roma-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotata invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Roma e Atalanta si giocano le ultime fiches per la rincorsa Champions in un clima elettrico, surriscaldato non solo dalla classifica, ma anche dal duello tutto interno alla società capitolina tra Gasperini e Ranieri.

La Lupa viaggia spedita davanti ai propri tifosi (11 vittorie su 16 in casa) e arriva dal travolgente 3-0 sul Pisa trascinata da un Malen in stato di grazia (10 gol in tre mesi). Tuttavia, i giallorossi devono fare i conti con un tabù nerazzurro pesantissimo: 6 sconfitte nelle ultime 7 sfide contro l’Atalanta. Palladino, dal canto suo, non ha mai subito due sconfitte di fila in campionato e cercherà il riscatto dopo il beffardo KO con la Juve. L’Olimpico spingerà gli uomini del Gasp, ma la Dea di Palladino ha dimostrato di poter fare bene anche contro le big, a differenza dei giallorossi che invece hanno racimolato pochissimi punti negli scontri diretti. Un pareggio con reti è nell’aria, anche se servirebbe poco a entrambe per la corsa al quarto posto. Difatti la quota relativa alla doppia chance esterna non è altissima ma si può provare.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Sharaawy; Malen.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1