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Pronostici Belgio-Egitto: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Belgio-Egitto: la squadra di Garcia parte con tutti i favori del pronostico in questo match. Ecco le nostre scelte

Non è il Belgio ricchissimo di stelle, e lo sappiamo. Ci sono ancora uomini importanti, e non ci sono dubbi, ma alcuni non hanno la freschezza dei giorni migliori. Ma rimane comunque una squadra che, almeno contro l’Egitto, dovrebbe riuscire a vincere.

Pronostici Belgio-Egitto
Pronostici Belgio-Egitto: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sarà il primo Mondiale dell’ex allenatore della Roma e del Napoli Rudi Garcia. Che vuole fare bene, e lo sappiamo. Tant’è che ha convocato anche Lukaku, che non è che abbia fatto benissimo in questa annata. Vabbè, rimane un grosso attaccante. Di tutto questo ci interessa poco, comunque, quello che interessa a noi è capire chi sono gli uomini che potrebbero trovare la via della rete. O almeno tirare in porta: e andiamo a vedere chi sono.

Pronostici Belgio-Egitto: le nostre scelte

Come marcatore possiamo affidarci a Doku. L’esterno offensivo del Manchester City è uno dei pochi in giro per l’Europa a riuscire a creare davvero sempre la superiorità numerica. E poi attacca lo spazio come pochissimi, oltre ad avere la qualità tecnica che serve per trovare la rete. E uno.

L’uomo degli assist è De Bruyne. Lo sappiamo. Ci sono quei video che girano su internet dove mette dei palloni clamorosi. La certezza è che rimane uno dei più forti centrocampisti con propensione offensiva in giro per il Mondo. E una sua palla decisiva ce la possiamo serenamente aspettare.

Questione tiratori in porta, invece: De Ketelaere dovrebbe riuscire a prendersi la maglia da titolare e l’attaccante dell’Atalanta davanti riesce non solo a giocare con la squadra ma anche a trovare la conclusione. Lui da un lato, e ovviamente Salah dall’altro, sono i maggiori indiziati per riuscire a trovare un tiro dentro i pali.

Ricapitolando, infine: Doku marcatore plus, De Bruyne assist DUO, De Ketelaere e Salah over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 22,66 volte la posta. 

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