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Pronostico PAOK-Anderlecht: funziona la cura Lisci

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PAOK-Anderlecht è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico 

La cura Lisci dà i suoi frutti. Almeno così è stato fino ad oggi per la formazione greca, che ha vinto contro la Dinamo Kiev nello scorso turno preliminare sia in casa che in trasferta. Contro una squadra così importante, è stata una vera e propria prova di forza.

Pronostico PAOK-Anderlecht
Pronostico PAOK-Anderlecht: funziona la cura Lisci (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nemmeno l’Anderlecht, a dire il vero, ha avuto problemi contro l’Hammarby: dopo il pareggio in terra svedese, in Belgio è arrivata una semplice vittoria che ha permesso di superare senza grosse difficoltà il turno. Ecco, in generale questo match sarà molto equilibrato. Ma c’è una squadra, quella di casa, che parte decisamente favorita.

Sì, il PAOK in questo momento, nonostante la squadra ospite sia una di quelle che possono senza dubbio essere annoverate tra quelle famose a livello europeo, non solo per l’allenatore italiano che ha dato subito la sua impronta, ma anche per le maggiori qualità tecniche, pare avere qualcosa in più. Senza dimenticare in questo caso che anche il pubblico amico – uno stadio che spingerà fortissimo – è un fattore che potrebbe fare la differenza.

Come vedere PAOK-Anderlecht in diretta tv e in streaming

PAOK-Anderlecht è in programma giovedì alle 19:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria della squadra di casa che dovrebbe anche riuscire a tenere inviolata la propria parte. La squadra di Lisci riuscirà a mettere in discesa il discorso qualificazione.

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Le probabili formazioni di PAOK-Anderlecht

PAOK (4-2-3-1): Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Gomez; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou.
ANDERLECHT (4-4-3): Coosemans; Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson; Llansana, Kana, Saliba, Nga Kana; Seke, Sikan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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