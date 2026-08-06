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I pronostici di giovedì 6 agosto: Europa League e Conference League

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I pronostici di giovedì 6 agosto, ci sono dieci partite di Europa League e addirittura ventisette di Conference League

Non è un turno semplice, almeno in questa gara d’andata, per il Besiktas, che andrà a giocare in Repubblica Ceca contro l’Hadrec Kralove. Ma lo sappiamo, i turchi hanno tutte le qualità, soprattutto tecniche, per mettere in discesa il discorso qualificazione.

I pronostici di giovedì 6 agosto: Europa League e Conference League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Due vittorie di fila per la squadra ospite nelle ultime due partite, sempre in questa manifestazione. Senza nemmeno subire gol. Ed è un fatto, perché dietro parliamo di una formazione molto forte fisicamente e capace di chiudere tutti gli spazi. I padroni di casa invece – che hanno già iniziato il campionato – dietro non è che siano così forti. Prendono quasi sempre gol (oppure, quando non lo prendono, non riescono a segnare) e in generale a questo livello non si sono mai affacciati.

Il Besiktas di Italiano, invece, sta crescendo. E lo sta facendo in maniera sensibile, anche spinto appunto dal nuovo allenatore che ha portato dei metodi diversi e che vuole subito mettere la sua impronta. Il valore aggiunto, senza dubbio, l’ex tecnico del Bologna. Che vuole iniziare alla grande la sua stagione. E sappiamo benissimo qual è la mentalità, quella di un gioco offensivo, sempre propositivo. E questo farà la differenza.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1,5 in Hradec Králové-Besiktas, Europa League, ore 19:00

Vincenti

  • SALISBURGO (in Salisburgo-Pafos, Europa League, ore 19:00)
  • PAOK (in Paok-Anderlecht, Europa League, ore 19:45)
  • TWENTE (in Twente-Dunajská Streda, Conference League, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Lech Poznań-KÍ, Europa League, ore 19:00
  • Ajax-Shelbourne, Conference League, ore 20:00
  • Sporting Braga-Dinamo Minsk, Conference League, ore 20:30
  • Benfica-Hearts, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Jagiellonia-Rangers, Europa League, ore 18:00
  • Thun-Vikingur, Europa League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.38 GOLDBET ; 9.64 SPORTBET; 9.38 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Hradec Králové-Besiktas, Europa League, ore 19:00

 

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