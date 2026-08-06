I pronostici di giovedì 6 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 6 agosto, ci sono dieci partite di Europa League e addirittura ventisette di Conference League
Non è un turno semplice, almeno in questa gara d’andata, per il Besiktas, che andrà a giocare in Repubblica Ceca contro l’Hadrec Kralove. Ma lo sappiamo, i turchi hanno tutte le qualità, soprattutto tecniche, per mettere in discesa il discorso qualificazione.
Due vittorie di fila per la squadra ospite nelle ultime due partite, sempre in questa manifestazione. Senza nemmeno subire gol. Ed è un fatto, perché dietro parliamo di una formazione molto forte fisicamente e capace di chiudere tutti gli spazi. I padroni di casa invece – che hanno già iniziato il campionato – dietro non è che siano così forti. Prendono quasi sempre gol (oppure, quando non lo prendono, non riescono a segnare) e in generale a questo livello non si sono mai affacciati.
Il Besiktas di Italiano, invece, sta crescendo. E lo sta facendo in maniera sensibile, anche spinto appunto dal nuovo allenatore che ha portato dei metodi diversi e che vuole subito mettere la sua impronta. Il valore aggiunto, senza dubbio, l’ex tecnico del Bologna. Che vuole iniziare alla grande la sua stagione. E sappiamo benissimo qual è la mentalità, quella di un gioco offensivo, sempre propositivo. E questo farà la differenza.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Hradec Králové-Besiktas, Europa League, ore 19:00
Vincenti
- SALISBURGO (in Salisburgo-Pafos, Europa League, ore 19:00)
- PAOK (in Paok-Anderlecht, Europa League, ore 19:45)
- TWENTE (in Twente-Dunajská Streda, Conference League, ore 20:00)
Maggiori informazioni sui bonus
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Lech Poznań-KÍ, Europa League, ore 19:00
- Ajax-Shelbourne, Conference League, ore 20:00
- Sporting Braga-Dinamo Minsk, Conference League, ore 20:30
- Benfica-Hearts, Europa League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Jagiellonia-Rangers, Europa League, ore 18:00
- Thun-Vikingur, Europa League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 9.38 GOLDBET ; 9.64 SPORTBET; 9.38 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Hradec Králové-Besiktas, Europa League, ore 19:00
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