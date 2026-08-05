Pronostico Salisburgo-Pafos: quarta vittoria di fila

Salisburgo-Pafos è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico

Tra amichevoli precampionato e la prima gara ufficiale della stagione, il Salisburgo fino al momento ha piazzato tre vittorie di fila. E, solamente in un’occasione tra queste – nell’amichevole vinta 7-1 – ha preso appunto una rete. Ininfluente.

Il Salisburgo quindi sta bene. In forma. Così come lo è il Pafos, comunque. Ha dimostrato di avere carattere e soprattutto ha dimostrato di avere una grandissima forza, ribaltando l’Hajduk Spalato nel turno precedente dopo aver perso due a zero in trasferta. Al ritorno in casa ha ribaltato nei 90′ la situazione, e poi ha completato l’opera nei tempi supplementari.

Ma il fatto di aver perso in trasferta due a zero è un segnale: lontano dal proprio pubblico questa squadra ha sempre fatto fatica. E figuriamoci se non potrebbe essere la stessa cosa contro gli austriaci, che nel corso della loro recente storia, hanno messo in evidenza una crescita importante, senza dimenticare il grande reparto scout che riesce a pescare dei giocatori giovani che poi vengono rivenduti in maniera clamorosa in giro per l’Europa. La vittoria, quindi, del Salisburgo, non ce la sentiamo proprio di metterla in discussione.

Come vedere Salisburgo-Pafos in diretta tv e in streaming

Salisburgo-Pafos è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Salisburgo è quotata 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Vittoria semplice per i padroni di casa, senza nemmeno subire gol. Il Salisburgo si prenderà una grossa fetta di qualificazione mettendo in discesa tutto. E affermandosi anche con semplicità. La partita, infine, si potrebbe anche sbloccare nel primo tempo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Salisburgo-Pafos

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzki; Vetatsching, Boma, Zabransku, Schmid; Diabate, Barry; Redzic, Diakite, Aguilar; Veressen.

PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, Goldar, David Luiz, Iannou; Quina, Sunjic, Guga; Biel, Lele, Jaja.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0