Pronostico Salisburgo-Pafos: quarta vittoria di fila

Salisburgo-Pafos è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico
Tra amichevoli precampionato e la prima gara ufficiale della stagione, il Salisburgo fino al momento ha piazzato tre vittorie di fila. E, solamente in un’occasione tra queste – nell’amichevole vinta 7-1 – ha preso appunto una rete. Ininfluente.
Il Salisburgo quindi sta bene. In forma. Così come lo è il Pafos, comunque. Ha dimostrato di avere carattere e soprattutto ha dimostrato di avere una grandissima forza, ribaltando l’Hajduk Spalato nel turno precedente dopo aver perso due a zero in trasferta. Al ritorno in casa ha ribaltato nei 90′ la situazione, e poi ha completato l’opera nei tempi supplementari.
Ma il fatto di aver perso in trasferta due a zero è un segnale: lontano dal proprio pubblico questa squadra ha sempre fatto fatica. E figuriamoci se non potrebbe essere la stessa cosa contro gli austriaci, che nel corso della loro recente storia, hanno messo in evidenza una crescita importante, senza dimenticare il grande reparto scout che riesce a pescare dei giocatori giovani che poi vengono rivenduti in maniera clamorosa in giro per l’Europa. La vittoria, quindi, del Salisburgo, non ce la sentiamo proprio di metterla in discussione.
Come vedere Salisburgo-Pafos in diretta tv e in streaming
Salisburgo-Pafos è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Salisburgo è quotata 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.52 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet.
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Il pronostico
Vittoria semplice per i padroni di casa, senza nemmeno subire gol. Il Salisburgo si prenderà una grossa fetta di qualificazione mettendo in discesa tutto. E affermandosi anche con semplicità. La partita, infine, si potrebbe anche sbloccare nel primo tempo.
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Le probabili formazioni di Salisburgo-Pafos
SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzki; Vetatsching, Boma, Zabransku, Schmid; Diabate, Barry; Redzic, Diakite, Aguilar; Veressen.
PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, Goldar, David Luiz, Iannou; Quina, Sunjic, Guga; Biel, Lele, Jaja.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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