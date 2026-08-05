I pronostici di mercoledì 5 agosto: Champions League, Europa League e Conference League

I pronostici di mercoledì 5 agosto, ci sono due partite di Champions League, una di Europa League e due di Conference League
Quando affronta squadre austriache il Fenerbahce non perde mai: cinque vittorie e tre pareggi. E, anche contro lo Sturm Graz, nelle due precedenti, è arrivata una vittoria e un pari. Non solo questo, che già indica molto, ma soprattutto la qualità di una squadra che ogni anno alza serenamente il livello. E anche in questa estate ha fatto dei colpi importanti.
Certo, i gialloblù mancano dalla fase a gironi della Champions League dalla stagione 2008-2009, troppo tempo. A quanto pare è arrivato il momento di invertire la rotta, perché lo Sturm Graz, nonostante abbia eliminato senza nessun problema l’Heart of Midlothian, non sembra in grado di reggere questi livelli.
Anche nell’altra partita odierna di Champions League la squadra di casa parte favorita, ma non è da escludere il pareggio motivo per cui è meglio cautelarsi con la doppia chance. Vittoria con almeno tre reti probabili per Brann e Panathinaikos in Conference League.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Aarhus-Sabah, Champions League, ore 18:30
Vincenti
- FENERBAHCE (in Fenerbahce-Sturm Graz, Champions League, ore 20:00)
- BRANN (in Brann-Apollon Limassol, Conference League, ore 19:00)
- PANATHINAIKOS (in Panathinaikos-Cska Sofia, Conference League, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Fenerbahce-Sturm Graz, Champions League, ore 20:00
- Brann-Apollon Limassol, Conference League, ore 19:00
- Panathinaikos-Cska Sofia, Conference League, ore 20:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Aarhus-Sabah, Champions League, ore 18:30
- RoPS-FC Jazz, Ykkonen, ore 17:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.18 GOLDBET ; 10.86 SPORTBET; 10.18 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Fenerbahce-Sturm Graz, Champions League, ore 20:00
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