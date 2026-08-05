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Pronostico Hradec Kralove-Besiktas: Italiano la mette in discesa

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Hradec Kralove-Besiktas è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico 

Non è un turno semplice, almeno in questa gara d’andata, per il Besiktas, che andrà a giocare in Repubblica Ceca contro l’Hadrec Kralove. Ma lo sappiamo, i turchi hanno tutte le qualità, soprattutto tecniche, per mettere in discesa il discorso qualificazione.

Pronostico Hradec Kralove-Besiktas
Pronostico Hradec Kralove-Besiktas: Italiano la mette in discesa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Due vittorie di fila per la squadra ospite nelle ultime due partite, sempre in questa manifestazione. Senza nemmeno subire gol. Ed è un fatto, perché dietro parliamo di una formazione molto forte fisicamente e capace di chiudere tutti gli spazi. I padroni di casa invece – che hanno già iniziato il campionato – dietro non è che siano così forti. Prendono quasi sempre gol (oppure, quando non lo prendono, non riescono a segnare) e in generale a questo livello non si sono mai affacciati.

Il Besiktas di Italiano, invece, sta crescendo. E lo sta facendo in maniera sensibile, anche spinto appunto dal nuovo allenatore che ha portato dei metodi diversi e che vuole subito mettere la sua impronta. Il valore aggiunto, senza dubbio, l’ex tecnico del Bologna. Che vuole iniziare alla grande la sua stagione. E sappiamo benissimo qual è la mentalità, quella di un gioco offensivo, sempre propositivo. E questo farà la differenza.

Come vedere Hradec Kralove-Besiktas in diretta tv e in streaming

Hradec Kralove-Besiktas è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Italiano la mette subito in discesa. La vittoria del Besiktas non riusciamo a metterla in discussione, in una gara da almeno tre reti complessive. E da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Hradec Kralove-Besiktas

HADREC KRALOVE (3-4-2-1): Zadrazil; Cihak, Petrasek, Cech; Kucera, Darida, Valenta, Horak; Trubac, Sloncik; Mihalik.
BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Djalo, Topcu, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Olaitan, Kocku, Fakili; Oh. 

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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