Pronostico Hradec Kralove-Besiktas: Italiano la mette in discesa

Hradec Kralove-Besiktas è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico

Non è un turno semplice, almeno in questa gara d’andata, per il Besiktas, che andrà a giocare in Repubblica Ceca contro l’Hadrec Kralove. Ma lo sappiamo, i turchi hanno tutte le qualità, soprattutto tecniche, per mettere in discesa il discorso qualificazione.

Due vittorie di fila per la squadra ospite nelle ultime due partite, sempre in questa manifestazione. Senza nemmeno subire gol. Ed è un fatto, perché dietro parliamo di una formazione molto forte fisicamente e capace di chiudere tutti gli spazi. I padroni di casa invece – che hanno già iniziato il campionato – dietro non è che siano così forti. Prendono quasi sempre gol (oppure, quando non lo prendono, non riescono a segnare) e in generale a questo livello non si sono mai affacciati.

Il Besiktas di Italiano, invece, sta crescendo. E lo sta facendo in maniera sensibile, anche spinto appunto dal nuovo allenatore che ha portato dei metodi diversi e che vuole subito mettere la sua impronta. Il valore aggiunto, senza dubbio, l’ex tecnico del Bologna. Che vuole iniziare alla grande la sua stagione. E sappiamo benissimo qual è la mentalità, quella di un gioco offensivo, sempre propositivo. E questo farà la differenza.

Come vedere Hradec Kralove-Besiktas in diretta tv e in streaming

Hradec Kralove-Besiktas è in programma giovedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Besiktas è quotata 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Italiano la mette subito in discesa. La vittoria del Besiktas non riusciamo a metterla in discussione, in una gara da almeno tre reti complessive. E da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Hradec Kralove-Besiktas

HADREC KRALOVE (3-4-2-1): Zadrazil; Cihak, Petrasek, Cech; Kucera, Darida, Valenta, Horak; Trubac, Sloncik; Mihalik.

BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Djalo, Topcu, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Olaitan, Kocku, Fakili; Oh.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2