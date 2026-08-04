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Pronostico Aarhus-Sabah Baku: la sbloccano nel primo tempo

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Aarhus-Sabah Baku è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

I padroni di casa dell’Aarhus lo scorso anno hanno conquistato, dopo 30 anni, il titolo nazionale. Un trionfo che permette di giocarsi questa possibilità clamorosa di arrivare ai gironi di Champions League. Contro gli azeri del Sabah, la sensazione, è che il discorso qualificazione si possa decisamente indirizzare in questi novanta minuti di gioco.

Pronostico Aarhus-Sabah Baku
Pronostico Aarhus-Sabah Baku: la sbloccano nel primo tempo (Profilo Instagram Sabah Baku) – Ilveggente.it

Anche gli ospiti sono campioni della propria nazione, una squadra nata nel 2017 che nello spazio di pochissimo tempo ha raggiunto delle vette altissime. Sarà, ovviamente, come immaginabile, il primo confronto tra questi due club e per gli ospiti, tra le altre cose, anche la prima sfida contro una formazione danese.

Sul fattore esperienza non ci possono essere dubbi che la squadra di casa sia favorita. E poi c’è anche un altro dato da tenere in considerazione: l’Aarhus nel corso delle ultime sette partite disputate, in cinque occasioni, è riuscito a sbloccare il risultato. Sarà così anche questa volta.

Come vedere Aarhus-Sabah Baku in diretta tv e in streaming

Aarhus-Sabah Baku è in programma mercoledì alle 18:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Aarhus è quotata 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.78 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

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Il pronostico

Aarhus vincente, senza discussioni, dentro una gara che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Ma la vittoria della truppa danese non ci sentiamo proprio di non consigliarla. Anzi, i padroni di casa la potrebbero sbloccare, come detto, già nel primo tempo.

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Le probabili formazioni di Aarhus-Sabah Baku

AARHUS (3-4-2-1): Hadenstad; Jensen, Tingager, Kahl; Anderson, Knudsen, Jonsson, Emmery; Bech, Arnstad; Bogere.
SABAH BAKU (4-3-3): Pokatilov; Zedazka, Solvet, Dasdmirov, Puchacz; Rahmonalyiev, Isayev, Lepinjica; Parris, Mickels, Simic. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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