Pronostico Sparta Praga-Lione: non è mai successo nella storia

Sparta Praga-Lione è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Nei sei precedenti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni, lo Sparta Praga non è mai riuscito a vincere contro il Lione. I francesi si sono imposti cinque volte e hanno pareggiato una, quindi il trend è positivo e dovrebbe rimanere tale anche in questa partita che vale tantissimo.

I francesi hanno avuto numerosi arrivi durante l’estate e Fonseca ha potuto lavorare però solamente in quest’ultima settimana con un gruppo quasi al completo. Ecco, questa potrebbe essere sicuramente un’incognita, però rimane il fatto che il Lione è molto superiore allo Sparta Praga sotto tutti gli aspetti. Una squadra che lo scorso anno ha chiuso al quarto posto in Ligue 1 prendendosi la possibilità di giocarsi questo turno preliminare.

In tutto questo c’è anche il record negativo dello Sparta Praga quando affronta questo turno di Champions League: in quattro delle ultime cinque occasioni il club della Repubblica Ceca è stato eliminato nel momento in cui si affacciava ad un passo dalla fase a gironi. Quando si alza l’asticella ancora ci sono dei grossi problemi.

Come vedere Sparta Praga-Lione in diretta tv e in streaming

Sparta Praga-Lione è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Lione vincente, dentro una gara da almeno un gol per squadra. I francesi sono più forti e hanno la reale possibilità di tornare a giocare di nuovo la Champions League. Fonseca, quindi, può davvero sorridere.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Lione

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Mercado, Sorensen, Sevinsky, Suchomel; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Brunes.

LIONE (4-3-3): Greif; Ouedraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Tessmann; Duranville, Himbert, Boudache.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2