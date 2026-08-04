Pronostico Sparta Praga-Lione: non è mai successo nella storia

Sparta Praga-Lione è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Nei sei precedenti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni, lo Sparta Praga non è mai riuscito a vincere contro il Lione. I francesi si sono imposti cinque volte e hanno pareggiato una, quindi il trend è positivo e dovrebbe rimanere tale anche in questa partita che vale tantissimo.
I francesi hanno avuto numerosi arrivi durante l’estate e Fonseca ha potuto lavorare però solamente in quest’ultima settimana con un gruppo quasi al completo. Ecco, questa potrebbe essere sicuramente un’incognita, però rimane il fatto che il Lione è molto superiore allo Sparta Praga sotto tutti gli aspetti. Una squadra che lo scorso anno ha chiuso al quarto posto in Ligue 1 prendendosi la possibilità di giocarsi questo turno preliminare.
In tutto questo c’è anche il record negativo dello Sparta Praga quando affronta questo turno di Champions League: in quattro delle ultime cinque occasioni il club della Repubblica Ceca è stato eliminato nel momento in cui si affacciava ad un passo dalla fase a gironi. Quando si alza l’asticella ancora ci sono dei grossi problemi.
Come vedere Sparta Praga-Lione in diretta tv e in streaming
Sparta Praga-Lione è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.
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Il pronostico
Lione vincente, dentro una gara da almeno un gol per squadra. I francesi sono più forti e hanno la reale possibilità di tornare a giocare di nuovo la Champions League. Fonseca, quindi, può davvero sorridere.
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Le probabili formazioni di Sparta Praga-Lione
SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Mercado, Sorensen, Sevinsky, Suchomel; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Brunes.
LIONE (4-3-3): Greif; Ouedraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Tessmann; Duranville, Himbert, Boudache.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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