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Pronostico Sparta Praga-Lione: non è mai successo nella storia

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Sparta Praga-Lione è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Nei sei precedenti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni, lo Sparta Praga non è mai riuscito a vincere contro il Lione. I francesi si sono imposti cinque volte e hanno pareggiato una, quindi il trend è positivo e dovrebbe rimanere tale anche in questa partita che vale tantissimo.

Pronostico Sparta Praga-Lione
Pronostico Sparta Praga-Lione: non è mai successo nella storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I francesi hanno avuto numerosi arrivi durante l’estate e Fonseca ha potuto lavorare però solamente in quest’ultima settimana con un gruppo quasi al completo. Ecco, questa potrebbe essere sicuramente un’incognita, però rimane il fatto che il Lione è molto superiore allo Sparta Praga sotto tutti gli aspetti. Una squadra che lo scorso anno ha chiuso al quarto posto in Ligue 1 prendendosi la possibilità di giocarsi questo turno preliminare.

In tutto questo c’è anche il record negativo dello Sparta Praga quando affronta questo turno di Champions League: in quattro delle ultime cinque occasioni il club della Repubblica Ceca è stato eliminato nel momento in cui si affacciava ad un passo dalla fase a gironi. Quando si alza l’asticella ancora ci sono dei grossi problemi.

Come vedere Sparta Praga-Lione in diretta tv e in streaming

Sparta Praga-Lione è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Lione vincente, dentro una gara da almeno un gol per squadra. I francesi sono più forti e hanno la reale possibilità di tornare a giocare di nuovo la Champions League. Fonseca, quindi, può davvero sorridere.

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Le probabili formazioni di Sparta Praga-Lione

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Surovcik; Mercado, Sorensen, Sevinsky, Suchomel; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Brunes.
LIONE (4-3-3): Greif; Ouedraogo, Kluivert, Mata, Maitland-Niles; Tolisso, Morton, Tessmann; Duranville, Himbert, Boudache.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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