Slot e RTP: quanto rende davvero una giocata

Dal 99% al 65%: quanto rende davvero una giocata

Nel gioco online c’è un numero che conta più di ogni altro, e quasi nessuno lo guarda prima di iniziare: l’RTP. Dice quanta parte del denaro puntato torna, in media, a chi gioca. Ma un RTP alto, da solo, non garantisce niente.

Il numero che conta si chiama RTP.

RTP sta per return to player ed è la percentuale del denaro giocato che, sulla lunga distanza, torna ai giocatori. Un titolo con RTP del 96% restituisce in media 96 euro ogni 100 puntati, ma quel valore si misura su milioni di giri e distribuito tra tutti, non sulla singola serata al telefono. È una media, non un rimborso.

Proprio perché è una media, è il primo dato da confrontare tra un gioco e l’altro, molto più del tema o della grafica. Sul mercato italiano la maggior parte dei titoli si colloca intorno al 96%, e un solo punto percentuale in più, ripetuto nel tempo, sposta parecchio.

Un numero alto non è una garanzia

Il problema è che due giochi con lo stesso RTP possono comportarsi in modo opposto, per via della volatilità. Alta volatilità significa vincite rare ma pesanti; bassa volatilità, vincite frequenti ma piccole. Lo stesso 96% può quindi tradursi in una serata piatta oppure in oscillazioni brusche del saldo.

C’è poi il capitolo dei bonus: i giri gratuiti e le promozioni di benvenuto spostano il valore reale di una sessione più di quanto suggerisca la sola percentuale. Ridurre tutto all’RTP, insomma, è il modo più rapido per farsi un’idea sbagliata.

Dove il ritorno è più alto, e dove no

Il punto, appunto, è che l’RTP da solo non dice tutto. «A parità di RTP», scrive Eli Carosi, autrice di Truffa.net, «pesano volatilità, vincita massima e qualità del bonus»: due titoli con lo stesso ritorno teorico possono offrire esperienze lontanissime. Un classico come Mega Joker ha il valore «più alto tra i titoli diffusi sui casinò ADM», il 99%, ma la sua volatilità alta, sono ancora parole sue, «richiede pazienza: le vincite arrivano di rado ma pesano».

Per orientarsi tra questi valori servono dati ordinati, non impressioni. Sono i dati sulle slot online che pagano di più forniti da Truffa.net a mettere i titoli in fila proprio così, dalla media del 96% fino al 99% in cima, senza dimenticare che sopra quella percentuale pesa sempre la volatilità.

Il confronto che dovrebbe far riflettere, però, è tra online e sala. Nel 2024 il gioco online in Italia ha raccolto circa 92 miliardi di euro, restituendone in vincite il 95%, come ha riportato Il Messaggero. Le slot fisiche da bar, le AWP, viaggiano molto più in basso: per legge il loro payout minimo è fermo al 65% dal 1° gennaio 2020, e sale all’83% per le VLT. Lo stesso gesto, davanti a due macchine diverse, restituisce nel tempo cifre molto distanti.

Guardare quel numero prima di iniziare non cambia la fortuna di una sera. Cambia la consapevolezza di cosa si sta facendo, che nel gioco resta l’unica cosa davvero sotto controllo.