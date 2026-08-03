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Pronostico Olympiakos-Nec Nijmegen: il sogno finisce subito

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Olympiakos-Nec Nijmegen è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico 

Entra in gioco anche l’Olympiakos in questo turno di qualificazione alla prossima Champions League. E lo fa contro il Nec, che disputa per la prima volta una partita di questo livello.

Pronostico Olympiakos-Nec Nijmegen
Pronostico Olympiakos-Nec Nijmegen: il sogno finisce subito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La truppa greca di Mendilibar si è rinforzata nel corso della sessione estiva di mercato, ma nella fase precampionato sono arrivate tre sconfitte. Non sono un buon segnale, lo sappiamo, ma adesso la partita ha un valore diverso e si sa, quando in gioco ci sono cose così importanti le squadre forti, o almeno quelle che hanno esperienza, riescono a tirare fuori qualcosa di importante. Per il Nec, invece, le cose possono andare in maniera diversa, come detto gli olandesi si affacciano la prima volta a questa manifestazione, e anche se hanno il giusto entusiasmo non possono avere la giusta esperienza per affrontare match di questo genere.

Ora, questa partita d’andata ci pare indirizzata, ma il discorso qualificazione comunque potrebbe rimanere aperto. In ogni caso, ad oggi, quello che a noi interessa è capire chi la potrebbe vincere questa sfida e di dubbi non ne riusciamo proprio ad avere. Sotto vi diciamo tutto.

Come vedere Olympiakos-Nec Nijmegen in diretta tv e in streaming

Olympiakos-Nec Nijmegen è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Olympiakos è quotata 1.53 su GoldbetLottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.72 su GoldbetLottomatica e a 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

I greci dovrebbero riuscire a vincere la partita e mettere la testa davanti in vista del passaggio del turno. Ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra e di conseguenza da almeno tre reti complessive. Per gli olandesi, il sogno, dovrebbe rimanere tale.

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Le probabili formazioni di Olympiakos-Nec Nijmegen

OLYMPIAKOS (4-3-3): Popovic; Saliakas, Retsos, Pirola, Ortega; Scipioni, Garcia; Rodinei, Chiquinho, Martins; El Kaabi.
NEC NIJMEGEN (4-2-3-1): Crettaz; Pereira, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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