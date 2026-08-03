Pronostico Levski Sofia-Kairat Almaty: qualificazione in discesa

Levski-Kairat Almaty è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Da vent’anni a questa parte il Levski Sofia non riesce ad arrivare alla fase a gironi – oggi girone unico – della Champions League. I bulgari, tra le altre cose, sentono davvero la possibilità, questa volta, di riuscirci. Questo turno, infatti, è sulla carta molto abbordabile.

Inoltre, i padroni di casa, vivono un momento di forma importante: sono dieci le partite senza sconfitte – sei vittorie e quattro pareggi – e in questa Champions League, nei quattro match giocati fino al momento, non hanno mai perso. Una striscia importante, che può serenamente continuare anche adesso. Il Kairat è arrivato a questo punto solo dopo aver battuto ai calci di rigore l’Omonia. E già ha fatto vedere delle difficoltà evidenti: adesso il livello si è ulteriormente alzato e quindi diventa molto più difficile riuscire ad andare avanti.

L’obiettivo del Levski, in questo match, è assolutamente quello di prendersi una vittoria larga – magari mettendo due gol davanti – per andare la prossima settimana a giocare senza nessun assillo. Le possibilità ci sono anche per via dei precedenti contro squadre kazake: nei quatto che ci sono stati le vittorie sono state due, un pareggio e una sconfitta. Il Kairat, comunque, in questo momento non fa nessuna paura.

Come vedere Levski-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming

Levski-Kairat Almaty è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Levski è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Levski decisamente favorito. E decisamente vincente. I padroni di casa potrebbero anche riuscire a chiudere i conti in questo match. Ci aspettiamo una sfida con una sola squadra a segno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Levski-Kairat Almaty

LEVSKI SOFIA (4-3-3): Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Bouras, Serginho, Moubarik; Reinaldo, Oko-Flex, Bala.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Africo, Martynovich, Machado; Oksanen, Mendonsa; Jukkola, Kasabulat, Kurgin; Gual.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0