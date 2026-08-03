Pronostico Levski Sofia-Kairat Almaty: qualificazione in discesa

Levski-Kairat Almaty è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Da vent’anni a questa parte il Levski Sofia non riesce ad arrivare alla fase a gironi – oggi girone unico – della Champions League. I bulgari, tra le altre cose, sentono davvero la possibilità, questa volta, di riuscirci. Questo turno, infatti, è sulla carta molto abbordabile.
Inoltre, i padroni di casa, vivono un momento di forma importante: sono dieci le partite senza sconfitte – sei vittorie e quattro pareggi – e in questa Champions League, nei quattro match giocati fino al momento, non hanno mai perso. Una striscia importante, che può serenamente continuare anche adesso. Il Kairat è arrivato a questo punto solo dopo aver battuto ai calci di rigore l’Omonia. E già ha fatto vedere delle difficoltà evidenti: adesso il livello si è ulteriormente alzato e quindi diventa molto più difficile riuscire ad andare avanti.
L’obiettivo del Levski, in questo match, è assolutamente quello di prendersi una vittoria larga – magari mettendo due gol davanti – per andare la prossima settimana a giocare senza nessun assillo. Le possibilità ci sono anche per via dei precedenti contro squadre kazake: nei quatto che ci sono stati le vittorie sono state due, un pareggio e una sconfitta. Il Kairat, comunque, in questo momento non fa nessuna paura.
Come vedere Levski-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming
Levski-Kairat Almaty è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Levski è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
Levski decisamente favorito. E decisamente vincente. I padroni di casa potrebbero anche riuscire a chiudere i conti in questo match. Ci aspettiamo una sfida con una sola squadra a segno.
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Le probabili formazioni di Levski-Kairat Almaty
LEVSKI SOFIA (4-3-3): Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Bouras, Serginho, Moubarik; Reinaldo, Oko-Flex, Bala.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Africo, Martynovich, Machado; Oksanen, Mendonsa; Jukkola, Kasabulat, Kurgin; Gual.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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