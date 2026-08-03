Pronostico Hapoel Beer Sheva-Stella Rossa: in trasferta sono una sentenza

Hapoel Beer Sheva-Stella Rossa è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
le ultime quattro trasferte europee della Stella Rossa sono state un vero e proprio sogno. Altrettante vittorie senza mai subire gol. Contro l’Hapoel Beer Sheva quindi, anche per via di un tasso tecnico nettamente superiore, la vittoria potrebbe arrivare quasi in serenità.
Anche perché si gioca in Ungheria, in campo neutro, e questo fattore sicuramente non aiuta gli israeliani. Sappiamo benissimo che da quelle parti non si possono giocare partite di pallone, quindi è un altro punto a favore di una Stella Rossa che come succede da un paio di anni a questa parte si affiderà in attacco ad Arnautovic: l’austriaco, nonostante l’età, è un giocatore che ancora riesce a fare quello che vuole in attacco. Magari con tempi diversi, ma sotto il profilo della tecnica e dell’esperienza ce ne stanno pochi in questo turno preliminare di Champions League, in generale.
Insomma, la Stella Rossa, forte del trend del quale vi abbiamo parlato prima, e forte anche di saper giocare questo tipo di partite da dentro o fuori, vuole prendersi il passaggio del turno già in questo match. Per lavorare in serenità per tutta la settimana e per rendere la sfida di ritorno solamente una formalità. Crediamo ci possano riuscire.
Come vedere Hapoel Beer Sheva-Stella Rossa in diretta tv e in streaming
Hapoel Beer Sheva-Stella Rossa è in programma martedì alle 19:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria della Stella Rossa è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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Il pronostico
Stella Rossa vincente, senza discussioni. Un match che gli ospiti vinceranno quasi sicuramente senza prendere gol. E sì, la qualificazione sarà davvero in cassaforte.
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Le probabili formazioni di Hapoel Beer Sheva-Stella Rossa
HAPOEL BEER SHEVA (3-4-3): Marciano; Mizrahi, Rotman, Vitor, Baltaxa; Yehoshua, Ventura, Kangwa; East, Zlatanovic, Ahmed.
STELLA ROSSA (3-5-2): Matheus; Seol, Uchenna, Veljkovic, Strika; Loizou, Abu Fani, Krunic; Katai, Cham; Arnautovic.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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