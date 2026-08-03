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I pronostici di lunedì 3 agosto: Scottish Premiership, Allsvenskan e altri campionati

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I pronostici di lunedì 3 agosto, in campo Scottish Premiership, Allsvenskan e altri campionati minori in giro per l’Europa

Debutto soft in campionato per i campioni di Scozia in carica del Celtic contro il Dundee.

I pronostici di lunedì 3 agosto: Scottish Premiership, Allsvenskan e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La coppia d’attacco formata da Camilo Durán e Kasper Høgh rappresenta per ora il principale innesto del mercato estivo, anche se potrebbero rendersi necessarie altre operazioni qualora Arne Engels dovesse trasferirsi al West Ham. La partenza di Daizen Maeda verso l’Ipswich è un duro colpo, considerata la qualità mostrata durante la sua permanenza al club. La rosa sembra comunque sufficientemente competitiva per vivere un’altra stagione ricca di successi.

Nella scorsa stagione il Celtic ha vinto 10 delle ultime 14 partite giocate in casa subendo sempre almeno un gol. Una tendenza che potrebbe confermarsi anche stasera.

Il Dundee si è dimostrato piuttosto prolifico nel finale della passata stagione, andando a segno in 11 delle ultime 13 partite di Premiership.

Ha inoltre cominciato la nuova annata segnando 14 gol nelle quattro gare di Coppa di Lega. Un rendimento che, come prevedibile, gli ha permesso di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, dove tra un paio di settimane affronterà l’Aberdeen.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2,5 in Celtic-Dundee, Scottish Premiership, ore 21:00

Vincenti

  • HJK o pareggio (in SJK-HJK, Veikkausliiga, ore 18:00)
  • YORK (in York-Crawley Town, EFL Cup, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Zalaegerszegi TE-Paksi, Ungheria, ore 17:30
  • Djurgarden-Vasteras, Allsvenskan, ore 19:00
  • Halmstad-Sirius, Allsvenskan, ore 19:00
  • Celtic-Dundee, Scottish Premiership, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Odense BK-Sonderjyske, Superliga Danimarca, ore 19:00
  • Orebro-Varnamo, Superettan, ore 19:05
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.02 GOLDBET ; 10.97 SPORTBET; 10.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Celtic-Dundee, Scottish Premiership, ore 21:00

 

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