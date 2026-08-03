I pronostici di lunedì 3 agosto: Scottish Premiership, Allsvenskan e altri campionati

I pronostici di lunedì 3 agosto, in campo Scottish Premiership, Allsvenskan e altri campionati minori in giro per l’Europa
Debutto soft in campionato per i campioni di Scozia in carica del Celtic contro il Dundee.
La coppia d’attacco formata da Camilo Durán e Kasper Høgh rappresenta per ora il principale innesto del mercato estivo, anche se potrebbero rendersi necessarie altre operazioni qualora Arne Engels dovesse trasferirsi al West Ham. La partenza di Daizen Maeda verso l’Ipswich è un duro colpo, considerata la qualità mostrata durante la sua permanenza al club. La rosa sembra comunque sufficientemente competitiva per vivere un’altra stagione ricca di successi.
Nella scorsa stagione il Celtic ha vinto 10 delle ultime 14 partite giocate in casa subendo sempre almeno un gol. Una tendenza che potrebbe confermarsi anche stasera.
Il Dundee si è dimostrato piuttosto prolifico nel finale della passata stagione, andando a segno in 11 delle ultime 13 partite di Premiership.
Ha inoltre cominciato la nuova annata segnando 14 gol nelle quattro gare di Coppa di Lega. Un rendimento che, come prevedibile, gli ha permesso di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, dove tra un paio di settimane affronterà l’Aberdeen.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in Celtic-Dundee, Scottish Premiership, ore 21:00
Vincenti
- HJK o pareggio (in SJK-HJK, Veikkausliiga, ore 18:00)
- YORK (in York-Crawley Town, EFL Cup, ore 20:30)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Zalaegerszegi TE-Paksi, Ungheria, ore 17:30
- Djurgarden-Vasteras, Allsvenskan, ore 19:00
- Halmstad-Sirius, Allsvenskan, ore 19:00
- Celtic-Dundee, Scottish Premiership, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Odense BK-Sonderjyske, Superliga Danimarca, ore 19:00
- Orebro-Varnamo, Superettan, ore 19:05
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.02 GOLDBET ; 10.97 SPORTBET; 10.02 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Celtic-Dundee, Scottish Premiership, ore 21:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus