Pronostico Mjallby-Slovan Bratislava: l’esperienza fa la differenza

Mjallby-Slovan Bratislava è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
I campioni di Svezia, almeno adesso in casa, sono in difficoltà. E cercheranno di guadagnarsi qualcosa di importante in questo terzo turno di Champions League dopo aver eliminato senza problemi il Lincoln. Lo Slovan Bratislava, invece, nel secondo turno, ha fatto fuori l’Iberia.
Il primo storico titolo per la squadra svedese permette di fare grandi sogni, anche se, le difficoltà, adesso aumentano in maniera sensibile perché gli ospiti hanno molta esperienza in campo europeo e hanno pure dei giocatori importanti sotto l’aspetto tecnico, quelli che possono decidere le partite. E in questo avvio di stagione, gli svolacchi, non hanno mai perso una partita: l’obiettivo è quello di mantenere l’imbattibilità, e non è un compito difficilissimo, perché come spiegato parliamo di una truppa che pure sotto l’aspetto mentale è pronta ad affrontare questo tipo di partite.
Questo sarà il primo scontro diretto tra queste due formazione e per il Mjallby sarà anche la prima partita contro una squadra slovacca. Mentre per lo Slovan, nelle 19 sfide precedenti contro formazioni svedesi, è arrivata una sola sconfitta. Anche questo a dimostrazione del fatto che il livello è superiore.
Come vedere Mjallby-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming
Mjallby-Slovan Bratislava è in programma martedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dello Slovan Bratislava è quotata 3.40 su Goldbet e Lottomatica e a 3.40 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Potrebbe riuscire a mettere in discesa il discorso qualificazione lo Slovan Bratislava, in una gara da almeno un gol per squadra. Crediamo che gli ospiti possano tornare a casa con un risultato positivo. E la doppia esterna stuzzica molto anche per via della quota che regala. Il Mjallby vive un momento un po’ così e allora gli slovacchi ne potrebbero approfittare realmente.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Mjallby-Slovan Bratislava
MJALLBY (3-4-3): Wallinder; Iqbal, Svanberg, Pettersson; Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud; Samuelsen, Bergstrom, Youssef.
SLOVAN BRATISLAVA (3-5-2): Takac; Cruz, Bajric, Wimmer; Ibrahim, Pokorny, Mustafic, Medvedev, Maros; Kukharevych, Yirajang.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus