Pronostico Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris: qualificazione subito in discesa

Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Contro una squadra debuttante in questa manifestazione, la Dinamo Zagabria vede proprio da vicino la possibilità di mettere totalmente in discesa il discorso qualificazione. La prova di forza è arrivata nello scorso turno preliminare contro il Thun, quando con una rimonta clamorosa si sono presi l’accesso a questo turno.
L’impegno di questo martedì, sulla carta, è ancora più agevole di quello già passato. E il fatto di aver dimostrato, non solo in casa ma anche in trasferta, di avere una personalità enorme, aiuta ad affrontare questo match con le giuste motivazioni. Ma non solo, anche con il piglio della grande squadra. Perché poi di questo parliamo, soprattutto se la paragoniamo ai lituani ospiti che, come detto, per la prima volta si stanno affacciando a questa manifestazione.
E poi c’è un dato che non possiamo non mettere in evidenza: i croati, negli ultimi sedici anni, solamente una volta hanno mancato la qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea. Diciamo serenamente che sono di casa, diciamo serenamente che metteranno tutto in discesa.
Come vedere Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris in diretta tv e in streaming
Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria della Dinamo Zagabria è quotata 1.14 su Goldbet e Lottomatica e a 1.14 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.
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Il pronostico
In questo caso la qualificazione si potrebbe davvero decidere in questa partita. La Dinamo Zagabria dovrebbe chiudere ogni discorso nello spazio di questi 90 minuti e poi andare a giocare in trasferta sapendo di aver messo tutto a posto.
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Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris
DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Filipovic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Topic, Misic, Vidovic, Zajc, Orsic; Beljo.
KAUNO ZALGIRIS (4-2-3-1): Svedkauskas; Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Iyobosa Edokpolor; Burba, Benchaib, Baldassarra, Slivka, Ourega; Oliveira.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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