Pronostico Royale Union SG-Bodo/Glimt: è una gara da gol

Royale Union SG-Bodo/Glimt è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico
Il Bodo, una delle squadre migliori della passata stagione in Champions League, si ritrova a giocare i preliminari di Champions League. E l’impegno non è dei più semplici contro i belgi del Royale Union SG, una formazione che nel corso degli ultimi anni si è affacciata diverse volte in importanti capitoli europei.
Il fattore campo, in generale, potrebbe fare la differenza. Ma rimanendo sempre su un discorso allargato ai 180 minuti, è normale pensare che gli ospiti, anche per quello che hanno fatto vedere lo scorso anno, siano in grado di uscire indenni da questa trasferta. La personalità al Bodo non manca proprio – lo abbiamo visto soprattutto nella sfida dello scorso anno a San Siro contro l’Inter – e ci sentiamo di dire che quell’atteggiamento di sfrontatezza, ma pure di grandissima sagacia tattica, rimarrà identico.
Ci aspettiamo una gara comunque aperta, vale a dire almeno da un gol per squadra. Sì, perché entrambe hanno un gioco offensivo e la mentalità e quella di attaccare sempre il portatore di palla. Non ci sarà risparmio. Quindi anche lo spettacolo è assicurato.
Come vedere Royale Union SG-Bodo/Glimt in diretta tv e in streaming
Royale Union SG-Bodo/Glimt è in programma martedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet e Lottomatica e a 3.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.
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Il pronostico
Una sfida, come detto prima, da GOL. Una sfida che potrebbe anche vedere uscire indenne il Bodo che in generale pare proprio favorito per questo passaggio del turno.
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Le probabili formazioni di Royale Union SG-Bodo/Glimt
ROYALE UNION SG (3-5-2): Chambaere; Mac Allister, Sylla, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Olaru, Smith; Fuseini, David.
BODO/GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Berg; Auklend, Fet, Hauge; Blomberg, Brynhildsen.
POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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