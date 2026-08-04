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I pronostici di martedì 4 agosto: Champions League ed Europa League

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I pronostici di martedì 4 agosto, ci sono otto partite di Champions League e due di Europa League

La League Phase di Champions League si avvicina sempre più e in questi turni di qualificazione entrano in scena squadre più conosciute, come ad esempio il Lione di Paulo Fonseca che sarà ospite dello Sparta Praga. In campo anche il Bodo Glimt che dopo l’ottima Champions passata, in cui è riuscita ad eliminare addirittura l’Inter, punta ad accedere di nuovo alla League Phase.

I pronostici di martedì 4 agosto: Champions League ed Europa League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In questo turno fa il suo ingresso anche una squadra olandese che l’anno scorso ha sorpreso tutti a suon di gol, il NEC Nijmegen. Ha chiuso al terzo posto l’Eredivisie centrando per la prima volta nella sua storia il ticket per questa competizione. Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo perché l’Olympiacos è una squadra con grande tradizione, che recentemente ha vinto la Conference League e che in casa sa essere temibile anche a questi livello.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1,5 in Sparta Praga-Lione, Champions League, ore 20:00

Vincenti

  • SLOVAN BRATISLAVA o PAREGGIO (in Mjallby-Slovan Bratislava, Champions League, ore 18:00)
  • LEVSKI SOFIA (in Levski Sofia-Kairat, Champions League, ore 19:30)
  • DINAMO ZAGABRIA (in Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris, Champions League, ore 20:00)
  • OLYMPIACOS (in Olympiacos-NEC, Champions League, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Dinamo Zagabria-Kauno Zalgiris, Champions League, ore 20:00
  • Olympiacos-NEC, Champions League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Ararat-Armenia-Celje, Champions League, ore 18:00
  • Union Saint-Gilloise-Bodo Glimt, Champions League, ore 20:00
  • Sparta Praga-Lione, Champions League, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.52 GOLDBET ; 11.08 SPORTBET; 10.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Olympiacos-NEC, Champions League, ore 20:00

 

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