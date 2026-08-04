Pronostico Fenerbahce-Sturm Graz: i turchi non perdono mai

Fenerbahce-Sturm Graz è la gara d’andata del terzo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico

Quando affronta squadre austriache il Fenerbahce non perde mai: cinque vittorie e tre pareggi. E, anche contro lo Sturm Graz, nelle due precedenti, è arrivata una vittoria e un pari. Non solo questo, che già indica molto, ma soprattutto la qualità di una squadra che ogni anno alza serenamente il livello. E anche in questa estate ha fatto dei colpi importanti.

Certo, i giallorossi mancano dalla fase a gironi della Champions League dalla stagione 2008-2009, troppo tempo. A quanto pare è arrivato il momento di invertire la rotta, perché lo Sturm Graz, nonostante abbia eliminato senza nessun problema gli scozzesi dell’Hearts, non sembra in grado di reggere questi livelli.

La spinta del pubblico amico, poi, potrebbe aiutare eccome nella questione. Il Fenerbahce – nonostante prenda quasi sempre gol in casa – riesce a dare di più nel momento in cui gioca davanti ai propri tifosi. E poi c’è anche un altro dato: lo Sturm Graz ha subito almeno due gol in sette delle ultime otto trasferte europee.

Come vedere Fenerbahce-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

Fenerbahce-Sturm Graz è in programma mercoledì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet.

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Il pronostico

Turchi vincenti, dentro una gara da almeno un gol per squadra e anche da almeno tre reti complessive. Il Fenerbahce dovrebbe riuscire a mettere totalmente in discesa il discorso qualificazione riuscendo anche a vincere con almeno due gol di scarto.

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Le probabili formazioni di Fenerbahce-Sturm Graz

FENERBAHCE (4-2-3-1): Gunok; Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwoolde; Guendouzi, Elmaz; Kahveci, Fred, Akturkoglu; Talisca.

STURM GRAZ (4-2-3-1): Khudiakov; Heil, Vallci, Koller, Soglo; Fosso, Stankovic; Beganovic, Seidl, Hodl; Wlodarczyk.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1