Pronostico Jagiellonia-Rangers: si gioca tutto al ritorno

Jagiellonia-Rangers è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico
Due vittorie nelle prime due giornate per il Jagiellonia in campionato; un pareggio, invece, al debutto per i Rangers. Adesso queste due formazioni scendono in campo per l’Europa League. In una gara nella quale tutto potrebbe succedere.
Sicuramente, gli scozzesi, a livello qualitativo, hanno qualcosa in più dei polacchi. Che, però, stanno bene mentalmente e fisicamente. Pure perché nella fase precampionato, hanno fatto benissimo, vincendo anche delle amichevoli importanti. Basterà? Sicuramente la questione qualificazione si dovrebbe giocare nel match di ritorno in programma la prossima settimana.
Se da un lato, quello dei padroni di casa, ci potrebbe essere un pubblico molto caldo e pronto a spingere, dall’altro, quello Celtic, c’è una personalità che non può essere tenuta in considerazione. E anche un’esperienza a questi livelli che aiuta. Sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe finire questo match.
Come vedere Jagiellonia-Rangers in diretta tv e in streaming
Jagiellonia-Rangers è in programma giovedì alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
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Il pronostico
La gara è sicuramente da GOL. Su questo non ci possono essere discussioni. E i Rangers dovrebbero anche riuscire a uscire indenni. Poi, ovviamente, il passaggio del turno si giocherà la prossima settimana.
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Le probabili formazioni di Jagiellonia-Rangers
JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wotskzek, Vital, Kobayashi, Montoia; Conceicao, Romanczuk, Lozano, Szmyt; Imaz, Prelece.
RANGERS (4-2-3-1): Pandur; Sterling, Godfrey, Fernandez, Rommens; Diomande, Devlin; Naderi, Aasgaard, Gassama; Shankland.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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