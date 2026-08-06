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Pronostico Ajax-Shelbourne: ribaltato il trend interno

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Ajax-Shelbourne è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League. Probabili formazioni e pronostico 

Dopo aver eliminato il Vojvodina nel turno precedente, vincendo sia in casa che in trasferta 4-1, l’Ajax vuole mettere anche questa partita in discesa nel penultimo turno preliminare per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League.

Pronostico Ajax-Shelbourne
Pronostico Ajax-Shelbourne: ribaltato il trend interno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Evidente che i lancieri siano abituati a pensare a manifestazioni superiori – ma la passata stagione è stata così complicata che è meglio cercare di giocare questa coppa – che potrebbe anche regalare un trofeo. Sì, perché di dubbi non ce ne possono proprio essere: se gli olandesi riuscissero ad arrivare alla fase finale, allora che l’Ajax possa arrivare in fondo di dubbi non ce ne stanno. E poi ci sarà anche da ribaltare il trend interno: nel senso. Nelle ultime sei partite ufficiali giocati in casa in campo europeo l’Ajax ha perso quattro volte.

Dal proprio canto lo Shelbourne è una squadra che sogna il colpo grosso. Ma è assai complicato riuscirci in questo campo e contro una squadra superiore sotto tutti gli aspetti. In poche parole, e senza girarci ulteriormente intorno, parliamo di un match indirizzato. Con una vittoria certa.

Come vedere Ajax-Shelbourne in diretta tv e in streaming

Ajax-Shelbourne è in programma giovedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.03 su GoldbetLottomatica e a 1.03 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.45 su GoldbetLottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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Il pronostico

Ajax vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. Tutte da un lato, ovviamente. I lancieri padroni di casa chiuderanno già dentro questi novanta minuti il discorso qualificazione.

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Le probabili formazioni di Ajax-Shelbourne

AJAX (4-2-3-1): Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Edvardsen.
SHELBOURNE (4-4-2): Beach; Mbeng, Ledwidge, Barrett, Norris; Kelly, McInroy, Coote; Caffrey, Freitas, Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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