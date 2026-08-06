Pronostico Ajax-Shelbourne: ribaltato il trend interno

Ajax-Shelbourne è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League. Probabili formazioni e pronostico
Dopo aver eliminato il Vojvodina nel turno precedente, vincendo sia in casa che in trasferta 4-1, l’Ajax vuole mettere anche questa partita in discesa nel penultimo turno preliminare per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League.
Evidente che i lancieri siano abituati a pensare a manifestazioni superiori – ma la passata stagione è stata così complicata che è meglio cercare di giocare questa coppa – che potrebbe anche regalare un trofeo. Sì, perché di dubbi non ce ne possono proprio essere: se gli olandesi riuscissero ad arrivare alla fase finale, allora che l’Ajax possa arrivare in fondo di dubbi non ce ne stanno. E poi ci sarà anche da ribaltare il trend interno: nel senso. Nelle ultime sei partite ufficiali giocati in casa in campo europeo l’Ajax ha perso quattro volte.
Dal proprio canto lo Shelbourne è una squadra che sogna il colpo grosso. Ma è assai complicato riuscirci in questo campo e contro una squadra superiore sotto tutti gli aspetti. In poche parole, e senza girarci ulteriormente intorno, parliamo di un match indirizzato. Con una vittoria certa.
Come vedere Ajax-Shelbourne in diretta tv e in streaming
Ajax-Shelbourne è in programma giovedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Ajax è quotata 1.03 su Goldbet e Lottomatica e a 1.03 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.
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Il pronostico
Ajax vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. Tutte da un lato, ovviamente. I lancieri padroni di casa chiuderanno già dentro questi novanta minuti il discorso qualificazione.
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Le probabili formazioni di Ajax-Shelbourne
AJAX (4-2-3-1): Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Edvardsen.
SHELBOURNE (4-4-2): Beach; Mbeng, Ledwidge, Barrett, Norris; Kelly, McInroy, Coote; Caffrey, Freitas, Moore.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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