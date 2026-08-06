Pronostico Ajax-Shelbourne: ribaltato il trend interno

Ajax-Shelbourne è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League. Probabili formazioni e pronostico

Dopo aver eliminato il Vojvodina nel turno precedente, vincendo sia in casa che in trasferta 4-1, l’Ajax vuole mettere anche questa partita in discesa nel penultimo turno preliminare per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League.

Evidente che i lancieri siano abituati a pensare a manifestazioni superiori – ma la passata stagione è stata così complicata che è meglio cercare di giocare questa coppa – che potrebbe anche regalare un trofeo. Sì, perché di dubbi non ce ne possono proprio essere: se gli olandesi riuscissero ad arrivare alla fase finale, allora che l’Ajax possa arrivare in fondo di dubbi non ce ne stanno. E poi ci sarà anche da ribaltare il trend interno: nel senso. Nelle ultime sei partite ufficiali giocati in casa in campo europeo l’Ajax ha perso quattro volte.

Dal proprio canto lo Shelbourne è una squadra che sogna il colpo grosso. Ma è assai complicato riuscirci in questo campo e contro una squadra superiore sotto tutti gli aspetti. In poche parole, e senza girarci ulteriormente intorno, parliamo di un match indirizzato. Con una vittoria certa.

Come vedere Ajax-Shelbourne in diretta tv e in streaming

Ajax-Shelbourne è in programma giovedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.03 su Goldbet e Lottomatica e a 1.03 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ajax vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. Tutte da un lato, ovviamente. I lancieri padroni di casa chiuderanno già dentro questi novanta minuti il discorso qualificazione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Ajax-Shelbourne

AJAX (4-2-3-1): Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Edvardsen.

SHELBOURNE (4-4-2): Beach; Mbeng, Ledwidge, Barrett, Norris; Kelly, McInroy, Coote; Caffrey, Freitas, Moore.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0