Pronostico Benfica-Hearts: goleada in arrivo

Benfica-Hearts è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League. Probabili formazioni e pronostico
Ha un piede e mezzo al prossimo turno dell’Europa League il Benfica. Forse due. Perché la squadra portoghese, già nel match d’andata in programma nella serata di giovedì, contro gli scozzesi dell’Hearts, eliminati semplici al turno precedente di Champions League, dovrebbe chiudere del tutto i conti.
Non ci aspettiamo niente di diverso rispetto ad un risultato abbastanza largo. E nemmeno niente di diverso di una partita che si sbloccherà nella prima parte di gara. I lusitani sono di una spanna superiore, hanno eliminato St. Gallen nel turno precedente perdendo prima in trasferta ma poi vincendo cinque a zero in casa senza la minima possibilità, da parte degli ospiti, di abbozzare nemmeno la minima reazione.
Adesso, quindi, ci aspettiamo che lo stesso possa avvenire in questa partita. Perché il Benfica non lo conosciamo di certo noi adesso e sappiamo benissimo che è stata sempre abituata nel corso degli ultimi anni a vivere partite di un altro livello e di un altro spessore. Quindi sì, goleada in arrivo.
Come vedere Benfica-Hearts in diretta tv e in streaming
Benfica-Hearts è in programma giovedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Benfica vincente, almeno con due gol di scarto – noi crediamo ce ne possano essere anche tre – e match che si sbloccherà già nel primo tempo. Una gara decisa e che indirizzerà anche il passaggio del turno.
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Le probabili formazioni di Benfica-Hearts
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Silva, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis.
HEARTS (4-4-2): Reus; Altena, McEntee, Findlay, Milne; Kerjota, Mendy, Spittal, Miller; Braga, Ba-Sy.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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