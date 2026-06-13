Pronostico Arabia Saudita-Uruguay: occasione ghiotta per la Celeste

Arabia Saudita-Uruguay è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Definire tumultuoso il periodo pre-Mondiale dell’Arabia Saudita è quasi riduttivo. Hervé Renard, il ct francese che aveva già guidato la selezione mediorientale dal 2019 al 2023 (c’era lui in Qatar quattro anni fa) e che nel 2024 aveva deciso di tornare prendendo il posto di Roberto Mancini – fallimentare l’avventura saudita dell’ex ct dell’Italia – è stato esonerato lo scorso aprile in seguito ad un presunto abboccamento con la federazione del Ghana, rimasta senza selezionatore qualche settimana prima.

I presupposti per continuare il percorso insieme, insomma, non c’erano più e l’Arabia Saudita ha ripiegato sul greco Giorgios Donis, che ha dovuto fare le convocazioni praticamente al buio, senza aver diretto nemmeno una partita. I Figli del Deserto con lui in panchina hanno disputato solamente tre gare, da maggio in poi: sconfitta di misura con l’Ecuador, vittoria per 3-0 contro Portorico e pareggio a reti bianche con il Senegal. Con Donis si sono visti immediatamente dei miglioramenti in fase di non possesso, soprattutto contro i vicecampioni d’Africa (0-0). Ed è una buona notizia dal momento che nelle ultime 8 partite della gestione Renard l’Arabia Saudita non aveva mai tenuto la porta inviolata.

Quanti dubbi sui sauditi

In realtà anche in fase realizzativa permangono qualche problema: nella seconda fase delle qualificazioni AFC Al-Dawsari e compagni hanno segnato solo 7 gol in 10 giornate. E oltretutto non è stato assolutamente facile staccare il pass diretto per il Nordamerica, con l’incubo playoff che ha tormentato i Falchi fino all’ultimo.

L’Arabia Saudita è indubbiamente cresciuta negli ultimi anni, anche grazie alla competitività del suo campionato, la Saudi Pro League, che da circa tre anni ha attirato a suon di petrodollari diversi campioni che militavano in Europa, con Cristiano Ronaldo capofila. Il progetto però è lunga scadenza. L’obiettivo a breve termine è continuare a porre le basi per la prossima Coppa d’Asia, in programma proprio in Arabia Saudita a gennaio, ma iniziando soprattutto a pensare al Mondiale 2024, che Riad si è aggiudicato da poco.

Donis dovrà fare un’impresa, in ogni caso, per superare la fase a gironi in Nordamerica, in un gruppo in cui l’unica nazionale che dà l’intenzione di essere alla portata dei sauditi è Capo Verde. Le altre, Spagna e Uruguay, sono oggettivamente più forti. Per riuscirsi il ct si affiderà a capitan Al-Dawsari, che a quasi 35 anni è ancora il faro della squadra (tutti ricorderanno il suo gol nella storica vittoria contro l’Argentina in Qatar). Da non sottovalutare neppure Al-Juwayr, uno dei centrocampisti di maggiore qualità, ed Al-Buraikan, non un goleador ma autore del gol decisivo nella finale dell’ultima Champions League asiatica.

Bielsa ha scelto il rinnovamento

L’Uruguay di Marcelo Bielsa ha tutte le carte in regola per arrivare almeno secondo in questo girone. El Loco, del resto, è sempre una certezza: il suo 4-3-3 è mira proprio ad un tipo di calcio diretto, che permette alla squadra di pressare costantemente alto gli avversari e di inseguire con una certa ossessione il pallone. Non c’è tregua in fase offensiva, infatti, quando la Celeste ha la palla tra i piedi.

Da tre anni sulla panchina dell’Uruguay, Bielsa ha ottenuto dei risultati importanti, anche se non sono mancati i passaggi a vuoto. Tra le cose positive, il terzo posto in Copa America 2024, il quarto posto nelle ultime qualificazioni mondiali, il meraviglioso calcio mostrato nella seconda metà del 2023. Poi, tra luglio 2024 e giugno 2025 la Celeste si è completamente smarrita, vincendo solo una volta in dodici partite (ben 9 pareggi a reti bianche in questa striscia). Dallo scorso marzo, però, l’Uruguay sembra aver ritrovato le certezze perdute: a confermarlo il buon pari con l’Inghilterra (1-1) e uno 0-0 con l’Algeria.

Al Mondiale Bielsa punta su una squadra molto rinnovata rispetto al passato. In attacco non c’è nessuno della vecchia guardia ormai al tramonto (Cavani, Suarez), mentre sono stati convocati ben 14 elementi che non hanno mai esordito con la nazionale. I gol, dunque, El Loco li chiederà a Darwin Nunez, reduce da una stagione tutt’altro che positiva in Saudi Pro League all’Al-Hilal, in cui da gennaio in poi gli è stato preferito Benzema. Nel match d’esordio in diversi potrebbero dare forfait: sicuri assenti Ronald Araujo e De Arrascaeta, ma rischia di non esserci neppure il centrale difensivo Gimenez. Ballottaggio in porta, infine, tra Rochet e l’intramontabile Muslera, determinato a giocarsi le sue carte.

Come vedere Arabia Saudita-Uruguay in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arabia Saudita e Uruguay è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 00:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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La vittoria dell’Uruguay è quotata a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet.

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Il pronostico

Nonostante le pesanti assenze in difesa, l’intensità del calcio di Bielsa ed il divario tecnico complessivo pendono nettamente a favore dei sudamericani. Il piano di Donis, ancora privo di veri automatismi dopo il ribaltone tecnico, farà fatica a reggere il forcing a tutto campo della Celeste per 90 minuti. Donis imposterà una gara di pura resistenza, abbassando il baricentro per togliere la profondità a Nunez. Se a questo uniamo le polveri storicamente fredde dell’attacco saudita e le assenze difensive dell’Uruguay (che spingeranno Bielsa a non scoprirsi troppo), la partita di Miami potrebbe rivelarsi molto più bloccata del previsto. Ipotizziamo una vittoria solida da parte dell’Uruguay, probabilmente tenendo pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Arabia Saudita-Uruguay

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Aqidi; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Bu Washl; Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno; Abu Al-Shamat, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari.

URUGUAY (4-4-1-1): Rochet; Varela, Caceres, Gimenez, Olivera; Ugarte, Valverde, Bentancur, Vina; Maximiliano Araujo; Darwin Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2