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Pronostico Juventus-Inter: il gol è assicurato

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Juventus-Inter è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 13:00. Formazioni, pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Derby d’Italia dall’altra parte del Mondo: Juventus e Inter si affrontano in amichevole e sappiamo benissimo che non può mai essere una partita come le altre.

Pronostico Juventus-Inter
Pronostico Juventus-Inter: il gol è assicurato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Vabbè, è evidente che ci saranno degli esperimenti, ed è anche giusto così, ma nessuno vuole perdere. Ecco perché Spalletti da un lato e Chivu dall’altro, almeno dall’inizio, dovrebbero mandare in campo le migliori formazioni possibili.

La Juve viene dalla vittoria contro il Chelsea grazie alla rete di Zhegrova nella ripresa; l’Inter invece ha pareggiato contro il Milan (sbagliando anche qualche gol di troppo) e subendo il gol del pareggio nella parte finale del match. I nerazzurri, però, hanno creato tantissimo (15 tiri totali, 6 nello specchio della porta) toccando 2,34 come xG. Insomma, hanno fatto benissimo. La Juve invece ha concesso poco e creato poco – almeno secondo le statistiche – ma ha vinto. E una rete davanti, con i giocatori che Spalletti ha a disposizione, la potrebbe trovare in qualsiasi momento. Ecco perché ci aspettiamo, come leggete dal titolo, una sfida da almeno un gol per squadra. Ma per tutto il nostro pronostico vi rimandiamo sotto.

Come vedere Juventus-Inter in diretta tv e in streaming

Come vedere Juventus-Inter
Come vedere Juventus-Inter in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Juventus-Inter, amichevole, è in programma sabato alle 13 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata 2.10 GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.85 su SportBet.

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Il pronostico

Alla fine potrebbe vincerla comunque l’Inter questa amichevole. Ma la cosa certa è il fatto che entrambe troveranno la via della rete. Una quota altissima in questo caso, sicuramente da sfruttare.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Miretti, Boga; David. 
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Luiz Henrique, Barella, Calhanoglu, Stankovic, Dimarco; Esposito, Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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