Pronostico AZ Alkmaar-Den Haag: entusiasmo a mille e prima vittoria

AZ Alkmaar-Den Haag è una partita valida per la prima giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico

La clamorosa vittoria contro il PSV nella finale di Coppa ha fatto scattare un entusiasmo clamoroso dentro l’Az Alkmaar, una squadra che adesso vuole togliersi anche la prima soddisfazione in campionato. E contro il Den Hag, questa, non dovrebbe proprio mancare.

Anche perché, prima dell’impegno ufficiale che ha aperto la stagione, l’Az aveva dimostrato di essere in crescita perché parliamo di una formazione che ha vinto anche delle amichevoli importanti. Di meno valore, invece, quelle del Den Hag, che sì ha portato a casa un po’ di risultati utili, ma che lo ha fatto contro squadra davvero di altre categorie. Quindi non è che si possano prendere del tutto in considerazione.

Ora, l’Az è oggettivamente molto più forte: e lo sta facendo vedere. Inoltre, c’è pure la sensazione netta di una squadra in continua crescita e con una società che ha voglia di investire in tutto e per tutto. Insomma, non si può sbagliare e non si sbaglierà questa prima partita in casa del campionato. I tre punti ci sentiamo di dire che sono proprio assicurati.

Come vedere AZ Alkmaar-Den Haag in diretta tv e in streaming

AZ Alkmaar-Den Haag è in programma sabato alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dell’AZ è quotata 1.43 Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

AZ vincente, dentro una gara da almeno una rete per squadra e di conseguenza anche da almeno tre reti complessive. Non ci aspettiamo niente di più e niente di meno dei tre punti a favore della formazione padrona di casa.

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Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Den Haag

AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Dijkstra, Goes, Van Duijl, Chavez; Koopmeineers, Schouten, Kwakman; Wessley Patati, Meerdink, Daal.

DEN HAG (4-4-2): Nikiema; Waem, De Bruin, Hokke, Mulder; Peupion, Eduardo, Kilo, Van Mieghen; Rottier, Sylla.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1