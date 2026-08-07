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Pronostico PSV-Fortuna Sittard: il debutto con i tre punti

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PSV-Fortuna Sittard è una partita valida per la prima giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico 

Debutto semplice per il PSV in campionato contro il Fortuna Sittard. Sì, perché oltre al fatto che si affrontano due squadre che scendono in campo con degli obiettivi totalmente opposti, parliamo di una formazione, quella di casa, che contro il Sittard nel corso degli anni ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Pronostico PSV-Fortuna Sittard
Pronostico PSV-Fortuna Sittard: il debutto con i tre punti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sapete da quando gli ospiti non vincono una partita contro il PSV: dal lontano 1999. Un’era diversa, un calcio diverso. Da quel momento in poi i padroni di casa hanno sempre vinto e qualche volta pareggiato. Ma l’amarezza della sconfitta non l’hanno mai sentita. E non la sentiranno nemmeno in questo primo turno di campionato, il PSV vuole iniziare alla grande e non vuole lasciare subito campo aperto alle altre. Anche perché la prima delusione è arrivata con l’Alkmaar nella finale di Supercoppa. Una delusione enorme, dovuta anche all’espulsione dopo nove minuti di Veerman che di fatto ha messo in salita la contesa. E quindi c’è da riprendere immediatamente il cammino in campionato, per non rischiare di rimanere invischiati sotto l’aspetto mentale.

Come vedere PSV-Fortuna Sittard in diretta tv e in streaming

PSV-Fortuna Sittard è in programma sabato alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Ci aspettiamo un PSV vincente, senza dubbio. Un debutto semplice per i padroni di casa che dovrebbero vincere la partita sbloccandola nel primo tempo. La sfida, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di PSV-Fortuna Sittard

PSV (4-2-3-1): Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Fernandez; Mauro Junior, Veerman; Man, Mijnans, Bouhamdi; Til.
FORTUNA SITTARD (4-4-2): Branddheroorst; Pinto, Van Ottele, Hubner, Wylin; Oukili, Ihattarem, Zeefuik, Dalhaus; Brittijn, ter Haar Romeny.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1

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