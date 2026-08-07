Pronostico PSV-Fortuna Sittard: il debutto con i tre punti

PSV-Fortuna Sittard è una partita valida per la prima giornata del campionato olandese: formazioni e pronostico
Debutto semplice per il PSV in campionato contro il Fortuna Sittard. Sì, perché oltre al fatto che si affrontano due squadre che scendono in campo con degli obiettivi totalmente opposti, parliamo di una formazione, quella di casa, che contro il Sittard nel corso degli anni ha fatto il bello e il cattivo tempo.
Sapete da quando gli ospiti non vincono una partita contro il PSV: dal lontano 1999. Un’era diversa, un calcio diverso. Da quel momento in poi i padroni di casa hanno sempre vinto e qualche volta pareggiato. Ma l’amarezza della sconfitta non l’hanno mai sentita. E non la sentiranno nemmeno in questo primo turno di campionato, il PSV vuole iniziare alla grande e non vuole lasciare subito campo aperto alle altre. Anche perché la prima delusione è arrivata con l’Alkmaar nella finale di Supercoppa. Una delusione enorme, dovuta anche all’espulsione dopo nove minuti di Veerman che di fatto ha messo in salita la contesa. E quindi c’è da riprendere immediatamente il cammino in campionato, per non rischiare di rimanere invischiati sotto l’aspetto mentale.
Come vedere PSV-Fortuna Sittard in diretta tv e in streaming
PSV-Fortuna Sittard è in programma sabato alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del PSV è quotata 1.16 Goldbet e Lottomatica e a 1.16 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Ci aspettiamo un PSV vincente, senza dubbio. Un debutto semplice per i padroni di casa che dovrebbero vincere la partita sbloccandola nel primo tempo. La sfida, inoltre, dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di PSV-Fortuna Sittard
PSV (4-2-3-1): Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Fernandez; Mauro Junior, Veerman; Man, Mijnans, Bouhamdi; Til.
FORTUNA SITTARD (4-4-2): Branddheroorst; Pinto, Van Ottele, Hubner, Wylin; Oukili, Ihattarem, Zeefuik, Dalhaus; Brittijn, ter Haar Romeny.
POSSIBILE RISULTATO: 4-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus