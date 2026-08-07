Pronostico Chelsea-Milan: sempre successo in questo precampionato

Chelsea-Milan è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 14:00. Formazioni, pronostico e dove vederla in tv e in streaming

C’è una cosa che accomuna il Chelsea e il Milan in questa fase precampionato. In tutte le amichevoli che i Blues e che i rossoneri hanno disputato hanno sempre preso gol.

I due allenatori lo sappiamo hanno una mentalità offensiva, ed è per questo che concedono qualcosa in fase di non possesso palla. Una situazione che ci stuzzica, e anche molto. Sì, almeno un gol per squadra pure in questa amichevole si potrebbe vedere. Anche perché, dal lato dei rossoneri, in attacco ci dovrebbe essere il debutto dal primo minuto di Goncalo Ramos: l’ex PSG è entrato in campo nel derby contro l’Inter dimostrando di avere delle qualità tecniche e fisiche assai importanti che nel campionato italiano possono fare la differenza. La sua è stata una precisa scelta di Amorim, che ci vuole puntare in maniera importante.

Il Chelsea, dall’altro lato, vorrebbe anche vincere. Perché al momento non è che siano arrivate chissà quali soddisfazioni. La mano di Xabi Alonso, ancora, non è che si veda del tutto. Ma questa squadra – e lo sappiamo tutti – ha una rosa così profonda che prima o poi troverà la giusta quadra. Quindi, come finisce? Ve lo diciamo sotto.

Come vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming Chelsea-Milan, amichevole, è in programma sabato alle 14 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.75 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.44 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Dentro una sfida da almeno una rete per squadra, occhio al pareggio. In generale, però, è il Chelsea che ci pare parte favorito. Ma il Milan sta dimostrando molto carattere perché nelle due amichevoli giocate fino al momento ha sempre pareggiato in rimonta. Le probabili formazioni di Chelsea-Milan CHELSEA (4-4-2): Sanchez; Palestra, Fofana, Adarabayo, Hato; Quenda, Caicedo, Jazuli, Gittens; Joao Pedro, Welbeck.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chuckwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. POSSIBILE RISULTATO: 2-1