I pronostici di venerdì 7 agosto: Eredivisie, Primeira Liga e League Cup

I pronostici di venerdì 7 agosto, al via questa sera Eredivisie e Primeira Liga portoghese, in campo anche la League Cup inglese.
Il programma calcistico di questo venerdì offre numerose partite interessanti, con i campionati europei che tornano progressivamente protagonisti dopo la pausa estiva. La scelta principale del Veggente arriva dalla Pro League belga, dove il Club Brugge parte nettamente favorito contro il Kortrijk. I nerazzurri dispongono di una qualità offensiva superiore e possono imporsi in una partita da almeno tre gol complessivi: il pronostico è 1 + OVER 2,5.
In League Cup inglese il Wolverhampton dovrebbe fare valere la differenza di categoria contro il Port Vale. Pur potendo effettuare qualche rotazione, i Wolves hanno profondità e qualità sufficienti per superare il turno davanti al proprio pubblico.
In Eerste Divisie attenzione al Vitesse, indicato dagli esperti olandesi tra le possibili protagoniste della stagione. La squadra ha finalmente ritrovato stabilità e può evitare la sconfitta contro il Waalwijk: la scelta prudente è 1X. Fiducia anche nel NAC Breda sul campo del TOP Oss, formazione che sulla carta sembra destinata a frequentare la parte bassa della classifica.
Proprio TOP Oss-NAC Breda è una delle partite indicate da almeno tre gol complessivi. Lo stesso pronostico riguarda Dordrecht-Jong Ajax, confronto tra due squadre giovani e potenzialmente vulnerabili in difesa: le incognite sulla formazione ospite hanno provocato il calo della quota del Dordrecht, ma il mercato OVER 2,5 appare più affidabile del segno 1. Gol attesi anche in Stade Lausanne-Ouchy-Rapperswil-Jona, sfida della Challenge League svizzera, campionato tradizionalmente ricco di incontri aperti.
Per il segno GOL, la prima scelta è Winterthur-Wil. La stessa soluzione può essere presa in considerazione in Cambuur-Excelsior, partita che promette ritmi elevati e continui capovolgimenti di fronte.
Completa il quadro Partick Thistle-Livingston. Il confronto scozzese si presenta equilibrato e almeno una rete per parte rappresenta un’opzione credibile, considerando la capacità delle due squadre di rendersi pericolose e le difficoltà mostrate quando devono proteggere la propria porta.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in Club Brugge-KV Kortrijk, Pro League Belgio, ore 20:45
Vincenti
- WOLVERHAMPTON (in Wolverhampton-Port Vale, League Cup, ore 20:45)
- VITESSE O PAREGGIO (in Vitesse-Waalwijk, Eerste Divisie, ore 20:00)
- NAC Breda (in Top Oss-NAC Breda, Eerste Divisie, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Stade Lausanne-Ouchy-Rapperswil-Jona, Challenge League, ore 19:30
- Dordrecht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00
- TOP Oss-NAC Breda, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Winterthur-Wil, Challenge League, ore 19:30
- Cambuur-Excelsior, Eredivisie, ore 19:30
- Partick Thistle-Livingston, Scottish Championship, ore 20:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 11.85 GOLDBET ; 13.19 SPORTBET; 11.85 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Aarau-Stade Nyonnais, Challenge League, ore 20:15
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