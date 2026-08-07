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Pronostico Estrela Amadora-Sporting CP: quindicesima volta di fila

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Estrela Amadora-Sporting CP è una partita valida per la prima giornata del campionato portoghese: formazioni e pronostico 

Un precampionato clamoroso quello dello Sporting. In serie ha battuto Celtic, Strasburgo, Monaco e Nottingham. E non è che ha vinto così, con problemi. A tutte ha lasciato almeno due gol di scarto. Una squadra che sta venendo su bene, e che vuole iniziare altrettanto bene la sua stagione in questo primo impegno ufficiale contro l’Estrela Amadora in trasferta.

Pronostico Estrela Amadora-Sporting CP
Pronostico Estrela Amadora-Sporting CP: quindicesima volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono quattordici le vittorie di fila che lo Sporting ha piazzato negli scontri diretti con questa squadra. Una serie che rimarrà aperta anche alla fine di questa prima giornata di campionato. Il valore assoluto di queste due squadre non si mette in discussione minimamente e, anche i padroni di casa, sanno benissimo che servirebbe un vero e proprio miracolo per uscire indenni.

L’unico dubbio, se così vogliamo metterla, è il fatto che la partita sia in programma alla prima giornata, quindi ancora in fase di rodaggio. Ma quello ospite è stato clamoroso e i biancoverdi sembrano essere già pronti ad affrontare la stagione nel migliore dei modi e senza perdere punti alla prima di campionato. 

Come vedere Estrela Amadora-Sporting CP in diretta tv e in streaming

Estrela Amadora-Sporting CP è in programma sabato alle 21:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria dello Sporting è quotata 1.20 GoldbetLottomatica e a 1.20 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.65 su GoldbetLottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Sporting vincente, dopo il precampionato fatto ci sono poche possibilità che questa partita non finisca con un’affermazione esterna. Gara, pure, da almeno tre reti complessive.

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Le probabili formazioni di Estrela Amadora-Sporting CP

ESTRELLA AMADORA (4-2-3-1): Leo Linck; Scholze, Luan Patrick, Bernardo, Rafa Soares; Serra, Doue; Marcus, Zvonarek, Stoica; Antonetti.
SPORTING CP (4-4-2): Rui Silva; Maxi Araújo, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda; Daniel Bragança, Geny Catamo, Francisco Trincão, Sergi Altimira; Luis Suárez, Luis Guilherme.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3

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