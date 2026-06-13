Pronostici Arabia Saudita-Uruguay: marcatore e tiri in porta

Pronostici Arabia Saudita-Uruguay: la squadra di Bielsa – nonostante non sia la stessa – dovrebbe riuscire a prendersi tre punti. Le nostre scelte

Non è lo stesso Uruguay. Non c’è Cavani. Non c’è Suarez. E quindi davanti, rispetto agli anni passati, qualcosa si è perso. Però rimane una squadra forte, ci sono degli uomini importanti e alla fine c’è anche l’Arabia Saudita dall’altra parte, non una squadra difficile da affrontare.

I sudamericani hanno sempre una storia, unica. E la possono mettere in ulteriore evidenza in partita del genere, nelle quali da un lato c’è come detto la storia, e dall’altro una nazionale che possiamo definire “alle prime armi”. Dell’andamento del match ci interessa il giusto (e avrete capito come la pensiamo) qui andiamo a capire gli uomini che possono essere decisivi.

Pronostici Arabia Saudita-Paraguay: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore: Nunez con la maglia dell’Al-Hilal (sì, è andato in Arabia ma potrebbe tornare in Europa) nel corso della stagione che da poco si è chiusa ha segnato 6 gol in 16 partite. Sì, direte voi, non è che abbia avuto sto grande impatto, però rimane uno dei più forti attaccanti che la squadra sudamericana può mettere in campo.

Passiamo invece ai tiratori in porta: Maxi Araujo dello Sporting ha segnato 5 gol e servito 4 assist in 29 presenze. Possiamo serenamente affidarci a lui per almeno una conclusione dentro lo specchio della porta. Insieme a lui gli occhi sono su Valverde che ha dimostrato in tutti questi anni al Real Madrid di essere un uomo troppo forte, che decide le partite con giocate clamorose. E che la porta, soprattutto, la vede. Chiudiamo il cerchio con un difensore: Gimenez dell’Atletico Madrid. I sudamericani possono sicuramente battere diverse palle da fermo e lui è uno che di testa le prende quasi tutte.

Ricapitolando: Nunez marcatore plus, Maxi Araujo, Valverde e Gimenez over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 23,53 volte la posta.