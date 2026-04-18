Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: ok dopo sei anni

Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per i padroni di casa è una delle occasioni più importanti dell’anno. Tre punti per il ‘Gladbach vorrebbero dire allontanarsi quasi in maniera definitiva dalla pericolante classifica e prendersi una grossa fetta di salvezza. Per il Mainz, invece, le due sconfitte arrivate nelle ultime due giornate dopo 9 risultati utili di fila, hanno di fatto chiuso ogni possibilità di sognare qualcosa in più di una stagione molto serena.

Evidente che in questa partita le motivazioni pendano tutte dalla parte della squadra di casa. Che addirittura ha pure un’occasione importantissima per riuscire a prendersi una vittoria in campionato che contro il Mainz manca addirittura dalla stagione 2019-2020. Sei anni senza sorrisi quando si affronta questo club. E il momento per chiudere anche questo conto ci pare il migliore. Anche perché, in generale, nonostante la sconfitta dello scorso weekend contro il Lipsia, i padroni di casa vivono un buon momento di forma: erano stati quattro i risultati utili di fila prima dello stop. Sei punti che hanno permesso di mollare la zona rossa della graduatoria. Adesso però serve completare l’opera.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Monchengladbach-Mainz è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Borussia è quotata 2.40 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Nonostante la quota altissima, da oltre due volte la posta, non riusciamo a mettere in discussione la vittoria del Borussia. Una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere e con essa conquistare una grossa, ma grossa, fetta di salvezza.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop; Honorat, Mohya; Tabakovic.

MAINZ (4-2-3-1): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1