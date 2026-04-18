Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: ok dopo sei anni

Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Per i padroni di casa è una delle occasioni più importanti dell’anno. Tre punti per il ‘Gladbach vorrebbero dire allontanarsi quasi in maniera definitiva dalla pericolante classifica e prendersi una grossa fetta di salvezza. Per il Mainz, invece, le due sconfitte arrivate nelle ultime due giornate dopo 9 risultati utili di fila, hanno di fatto chiuso ogni possibilità di sognare qualcosa in più di una stagione molto serena.
Evidente che in questa partita le motivazioni pendano tutte dalla parte della squadra di casa. Che addirittura ha pure un’occasione importantissima per riuscire a prendersi una vittoria in campionato che contro il Mainz manca addirittura dalla stagione 2019-2020. Sei anni senza sorrisi quando si affronta questo club. E il momento per chiudere anche questo conto ci pare il migliore. Anche perché, in generale, nonostante la sconfitta dello scorso weekend contro il Lipsia, i padroni di casa vivono un buon momento di forma: erano stati quattro i risultati utili di fila prima dello stop. Sei punti che hanno permesso di mollare la zona rossa della graduatoria. Adesso però serve completare l’opera.
Come vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta tv e streaming
La sfida Borussia Monchengladbach-Mainz è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria del Borussia è quotata 2.40 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Nonostante la quota altissima, da oltre due volte la posta, non riusciamo a mettere in discussione la vittoria del Borussia. Una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere e con essa conquistare una grossa, ma grossa, fetta di salvezza.
Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop; Honorat, Mohya; Tabakovic.
MAINZ (4-2-3-1): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz.
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