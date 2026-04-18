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Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: ok dopo sei anni

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Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per i padroni di casa è una delle occasioni più importanti dell’anno. Tre punti per il ‘Gladbach vorrebbero dire allontanarsi quasi in maniera definitiva dalla pericolante classifica e prendersi una grossa fetta di salvezza. Per il Mainz, invece, le due sconfitte arrivate nelle ultime due giornate dopo 9 risultati utili di fila, hanno di fatto chiuso ogni possibilità di sognare qualcosa in più di una stagione molto serena.

Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz
Pronostico Borussia Monchengladbach-Mainz: ok dopo sei anni (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Evidente che in questa partita le motivazioni pendano tutte dalla parte della squadra di casa. Che addirittura ha pure un’occasione importantissima per riuscire a prendersi una vittoria in campionato che contro il Mainz manca addirittura dalla stagione 2019-2020. Sei anni senza sorrisi quando si affronta questo club. E il momento per chiudere anche questo conto ci pare il migliore. Anche perché, in generale, nonostante la sconfitta dello scorso weekend contro il Lipsia, i padroni di casa vivono un buon momento di forma: erano stati quattro i risultati utili di fila prima dello stop. Sei punti che hanno permesso di mollare la zona rossa della graduatoria. Adesso però serve completare l’opera.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta tv e streaming

Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda
Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Borussia Monchengladbach-Mainz è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Borussia è quotata 2.40 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Nonostante la quota altissima, da oltre due volte la posta, non riusciamo a mettere in discussione la vittoria del Borussia. Una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere e con essa conquistare una grossa, ma grossa, fetta di salvezza.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Castrop; Honorat, Mohya; Tabakovic.
MAINZ (4-2-3-1): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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