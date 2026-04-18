Pronostici Roma-Atalanta: marcatore e tiri in porta

Roma-Atalanta, le dritte in chiave player building della sfida in programma all’Olimpico tra giallorossi ed orobici

Chiamata ad approfittare del passo falso del Como per scavalcare i lariani, la Roma ospita l’Atalanta in un match carico di aspettative e dal sapore speciale per Gasperini.

Malen, ancora Malen, eternamente Malen. Nel momento più importante della stagione i capitolini non possono non affidarsi al proprio attaccante, già a quota dieci centri stagionali. Molte delle trame di gioco passano per i piedi dell’olandese, ritornato contro il Pisa a fare la voce grossa: un altro suo gol è da mettere assolutamente in preventivo.

La Roma ha subito dodici reti nella propria area di rigore; dal canto suo, l’Atalanta è invece una squadra abituata a far male di testa (ben nove i gol nei sedici metri avversari). Fisicità e tempi di inserimento che di certo non mancano a De Ketelaere, autorevole candidato a centrare i pali avversari almeno una volta.

Matias Soulé è chiamato a battere un colpo. Le chances della Roma di centrare il quarto posto passano molto dalle sue giocate; isolato nell’uno contro uno con Kolasinac, l’ex Juventus dovrebbe avere lo spunto per riuscire a battere a rete con relativa continuità.

Quote alla mano, l’Over 1,5 tiri in porta plus – per un calciatore autore di 44 tiri complessivi in Serie A – è un’occasione troppo intrigante per essere sprecata.

Malen marcatore plus; Soulé Over 1,5 tiri in porta plus e De Ketelaere Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,72 su Goldbet.