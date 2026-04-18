Pronostico Nantes-Brest: retrocessione sempre più vicina

Nantes-Brest è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Tredici anni consecutivi di Ligue 1 possono bastare. Il Nantes, penultimo, con diciannove punti conquistati fino al momento, è ormai ad un passo dalla retrocessione. Possibilità di salvezza, con sei punti di distacco rispetto alla squadra che andrebbe al playout, sono troppi. E il momento in generale di forma non è che aiuti a dare fiducia.
Anche il Brest non sta benissimo, visto che si presenta a questa partita dopo tre sconfitte di fila, ma almeno gli ospiti sono liberi mentalmente quasi da ogni pensiero visti i 36 punti messi in cassaforte fino al momento che di fatto hanno eliminato nel corso di questi mesi i pensieri negativi. Una partita quindi che ha poco da dire (il Nantes nonostante ancora non sia arrivata l’aritmetica come detto prima di possibilità non ne ha proprio di salvezza) e con una vittoria ospite, per mettere proprio il sigillo e la matematica alla salvezza, che ci pare decisamente alla portata del Brest. Che dopo tre legnate di fila ritornerà a galla.
Come vedere Nantes-Brest in diretta tv e in streaming
Nantes-Brest è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Brest è quotata 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.
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Il pronostico
Allora: il GOL ci pare sicuro. Con una quota così alta è sicuramente da prendere in considerazione. E poi occhio alla vittoria esterna. Il Nantes, ormai è rassegnato.
Le probabili formazioni di Nantes-Brest
NANTES (3-4-2-1): Lopes; Centonze, Youssif, Cozza, Machado; Coquelin; Tabibou, Cabella, Lepenant, Abline; Ganago.
BREST (3-5-2): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Labeau, Ebimbe; Ajorque.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2
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